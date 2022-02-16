Vừa ly hôn đúng ngày Valentine, Ngô Thiến hé lộ hình ảnh lúc mang thai con đầu lòng

Sao quốc tế 16/02/2022 09:30

Cách đây không lâu, một nhiếp ảnh gia đã chia sẻ hình ảnh Ngô Thiến thời điểm khi mang bầu với nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày trên mạng xuất hiện tin đồn cho biết Ngô ThiếnTrương Vũ Kiếm ly hôn. Song, ngay đúng ngày Lễ tình nhân, cặp đôi đã chính thức xác nhận xác nhận thông tin trên là thật. Theo đó, Ngô Thiến đăng ảnh 2 mẹ con với dòng trạng thái: "Những cô gái độc thân hẹn hò ngày lễ Valentine".

Ngay sau đó, nam diễn viên Trương Vũ Kiếm đã có bài đăng đầu tiên trên Weibo: "Cảm ơn vì đã có khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau. Tương lai còn con đường dài, chúng tôi vẫn là bố mẹ của con gái nhỏ, đồng thời cũng là những người bạn thân thiết của đối phương", đồng thời tag tên tài khoản của vợ cũ.

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Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm xác nhận ly hôn vào đúng ngày Valentine - Ảnh: Internet

Ngay sau tuyên bố ly hôn của Trương Vũ Kiếm, một nhiếp ảnh gia đã chia sẻ hình ảnh Ngô Thiến thời điểm khi mang bầu với nụ cười hạnh phúc. Nhiếp ảnh gia này còn gửi lời chúc mừng tới Ngô Thiến vì cô đã trở lại cuộc sống độc thân: "Chúc mẹ Thiến xinh đẹp độc thân vui vẻ!".  Bài đăng lập tức nhận được sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng.

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'Mẹ bầu' Ngô Thiến độc thân và xinh đẹp - Ảnh: Internet

Không ít người cho rằng, thời điểm nam diễn viên thừa nhận kết hôn, anh không hề nói đến tên của bà xã, điều này khiến Ngô Thiến chịu áp lực vô cùng lớn từ phía công chúng. Vì vậy, nhiều khán giả có cái nhìn khác về nam thần mà họ vẫn luôn hâm mộ.

Suốt cả quá trình từ khi hẹn hò, đến lúc kết hôn, có con rồi cuối cùng là chia tay, Trương Vũ Kiếm chưa từng cho Ngô Thiến một cuộc hôn nhân đầy đủ. Không váy cưới, hôn lễ, đến những điều giản dị nhất mà bất kỳ cô gái nào khi gả đi đều được trải qua mà "nữ thần thanh xuân" lại chưa từng có được.

Cbiz thêm một cặp 'toang': Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm xác nhận ly hôn

Cbiz thêm một cặp 'toang': Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm xác nhận ly hôn

Chiều ngày 14/2, thông tin Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm xác nhận ly hôn đã khiến cư dân mạng xứ Trung "dậy sóng".

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