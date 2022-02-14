Cbiz thêm một cặp 'toang': Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm xác nhận ly hôn

Sao quốc tế 14/02/2022 17:20

Chiều ngày 14/2, thông tin Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm xác nhận ly hôn đã khiến cư dân mạng xứ Trung "dậy sóng".

Vào chiều ngày 14/2, thông tin Ngô ThiếnTrương Vũ Kiếm ly hôn đã khiến cư dân mạng xứ Trung bất ngờ "dậy sóng". Mặc dù trước dó cặp đôi đã dính không ít tin đồn lục đục, "đường ai nấy đi", nhưng nhiều người hâm mộ vẫn không khỏi tiếc nuối cho cặp đôi "phim giả tình thật" từ bộ phim "Anh chỉ thích em".

 

 

Đúng ngày lễ tình nhân 14/2, Ngô Thiến đã đăng trạng thái lên Weibo cá nhân: "Các cô gái độc thân cùng hẹn hò Valentine!". Ít phút sau đó, phòng làm việc của Ngô Thiến cũng lên tiếng xác nhận thông tin cô và Trương Vũ Kiếm đã chia tay trong hoà bình.

 

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Ngô Thiến đã đăng thông tin xác nhận ly hôn với Trương Vũ Kiếm lên Weibo cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi Ngô Thiến đăng bài thông báo, Trương Vũ Kiếm cũng nhanh chóng lên một dòng trạng thái ngắn gọn và tag Ngô Thiến vào: "Cảm ơn khoảng thời gian gặp gỡ tươi đẹp đã qua, tương lai còn dài. Đôi ta vẫn là cha mẹ của bé con, là bạn bè thân thiết nhất của nhau".

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Trương Vũ Kiếm cũng đã lên tiếng xác nhận - Ảnh: Chụp màn hình

Bộ phim thanh xuân lãng mạn "Anh chỉ thích em gây sốt" không chỉ vì vẻ mặt không biểu cảm hay lạnh lùng của Trương Vũ Kiếm mà là phản ứng hóa học giữa anh và nữ chính Ngô Thiến, nhiều ý kiến cho rằng cả hai diễn quá đỗi ngọt ngào. Không ít khán giả nhận định diễn viên chính của tác phẩm này chính là "phim giả tình thật" vì những tin đồn không dứt điểm sau khi bộ phim được phát sóng.

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Cả hai 'bén duyên' sau khi hợp tác trong bộ phim đình đám 'Anh chỉ thích em' - Ảnh: Internet

Dù bị "khui" bao nhiêu khoảnh khắc hẹn hò nhưng đại diện của cả hai đều lên tiếng phủ nhận tin hẹn hò. Mãi đến khi Ngô Thiến xuất hiện trong trung tâm thương mại với con của cô và bị chụp ảnh, cư dân mạng biết ngay đây là con của Trương Vũ Kiếm thì nam nghệ sĩ mới lên tiếng xác nhận sự việc trên. 

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Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm hiện có một cô con gái - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau ồn ào công khai kết hôn và có con với Ngô Thiến, người hâm mộ trở nên có cái nhìn không thiện cảm với Trương Vũ Kiếm, nhất là khi nam diễn viên luôn tỏ ra mình độc thân trong thời điểm đang hẹn hò với Ngô Thiến. Thậm chí, khi mọi chuyện bị công khai, Trương Vũ Kiếm cũng chỉ thừa nhận bản thân đã có con nhưng lại không hề nhắc tới Ngô Thiến. Điều này càng khiến cho công chúng nghĩ rằng, trong cuộc hôn nhân này, Ngô Thiến luôn là người chịu thiệt thòi nhất.

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