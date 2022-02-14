Sau khi người chồng không may qua đời, Chung Sở Hồng không đi thêm bước nữa mà chỉ sống một mình và nuôi thêm một chú mèo để bầu bạn.
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Ngôi sao nổi tiếng một thời Chung Sở Hồng ở tuổi 62 phải chịu cảnh cô đơn tuổi già vì quyết tâm sống một mình sau khi chồng đời. Trên trang cá nhân của mình, cô cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời tư cho các fan và bạn bè, người thân. Thông qua những bức ảnh mà cô đăng tải trên MXH, có thể thấy nữ minh tinh có nuôi một chú mèo để bầu bạn.
Dù là khi còn trẻ trung hay đã luống tuổi, Chung Sở Hồng đều có thể giữ gìn được nhan sắc của mình, điều này khiến cho nhiều người ái mộ và mong muốn biết được bí quyết của ngôi sao. Chung Sở Hồng cũng cho hay, cô luôn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và tươi tắn như vậy là nhờ bộ môn leo núi.
Theo truyền thông Trung Hoa, Chung Sở Hồng từ khi rời khỏi làng giải trí thì sống một cuộc đời rất kín tiếng, ít giao du với người lạ. Trong đời sống thường ngày, Chung Sở Hồng cũng chỉ thân thiết với hai người bạn là Trần Huệ Lâm và Lâm Thanh Hà, cũng là 2 người thường xuyên lui đến chăm sóc và giải khuây cho cô.
Người đẹp sinh năm 1960 Chung Sở Hồng từng là một trong những ngôi sao đình đám của nền điện ảnh Hong Kong vào thập niên 80 của thế kỷ trước. Năm 1979, Chung Sở Hồng có ghi danh tham dự cuộc thi Hoa Hậu Hong Kong, tuy không đạt được giải nào nhưng lại lọt được vào mắt xanh của đạo diễn nổi tiếng Đỗ Kỳ Phong, vị đạo diễn này sau đó đã giao cho cô vai diễn đầu tiên trong The Enigmatic Case (1980). Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua các bộ phim như Đao Mã Đán, Quỷ Tân Nương, Tung Hoành Tứ Hải…
Năm 1991, Chung Sở Hồng nên duyên cùng bậc thầy ngành quảng cáo Chu Gia Đỉnh và hai người đã cam kết với nhau sẽ không sinh con. Tuy nhiên, đến năm 2007, căn bệnh ung thư dạ dày đã cướp đi Chu Gia Đỉnh, Chung Sở Hồng cũng từ đó chọn cuộc sống đơn độc, không kết hôn lần nữa.
Ảnh: Internet, Weibo