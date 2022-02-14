Ngôi sao nổi tiếng một thời Chung Sở Hồng ở tuổi 62 phải chịu cảnh cô đơn tuổi già vì quyết tâm sống một mình sau khi chồng đời. Trên trang cá nhân của mình, cô cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời tư cho các fan và bạn bè, người thân. Thông qua những bức ảnh mà cô đăng tải trên MXH, có thể thấy nữ minh tinh có nuôi một chú mèo để bầu bạn.

Ở tuổi 62, Chung Sở Hồng chỉ nuôi một chú mèo để bầu bạn

Dù là khi còn trẻ trung hay đã luống tuổi, Chung Sở Hồng đều có thể giữ gìn được nhan sắc của mình, điều này khiến cho nhiều người ái mộ và mong muốn biết được bí quyết của ngôi sao. Chung Sở Hồng cũng cho hay, cô luôn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và tươi tắn như vậy là nhờ bộ môn leo núi.