Những mỹ nhân Hoa ngữ bị dính 'lời nguyền' cười xấu, cứ cười thả ga là nhan sắc kém đi vài chục phần

Dẫu biết nụ cười của một cô gái có thể khiến thần thái và sức hút của họ tăng lên nhiều phần, nhưng với những mỹ nhân Hoa ngữ dưới đây thì tốt hơn hết nên an tĩnh mọi lúc vì nụ cười của họ ngược lại càng khiến nhan sắc trở nên tụt dốc thê thảm.
Khi trở thành người của công chúng, hình ảnh luôn là thứ khắt khe được đưa lên hàng đầu, đặc biệt hơn là đối với các nữ nghệ sĩ. Mỗi nghệ sĩ nữ khi xuất hiện ngoài đời thật luôn phải tuân theo những chuẩn mực ngầm để đảm bảo việc dù bị paparazzi chụp hay hay fan có vô tình bắt gặp thì vẫn luôn xinh đẹp, không bị đem ra chê bai.
Tuy nhiên, có nhiều mỹ nhân Hoa ngữ đôi khi vẫn vô tình để lộ những khuyết điểm của mình trước công chúng. Những người đẹp như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Đường Yên,... có chung một lời nguyền về nụ cười, mỗi lần họ quá mức vui vẻ mà cười lớn thì đều trở nên vô cùng xấu xí.