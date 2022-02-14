Những mỹ nhân Hoa ngữ bị dính 'lời nguyền' cười xấu, cứ cười thả ga là nhan sắc kém đi vài chục phần

Dẫu biết nụ cười của một cô gái có thể khiến thần thái và sức hút của họ tăng lên nhiều phần, nhưng với những mỹ nhân Hoa ngữ dưới đây thì tốt hơn hết nên an tĩnh mọi lúc vì nụ cười của họ ngược lại càng khiến nhan sắc trở nên tụt dốc thê thảm.

Khi trở thành người của công chúng, hình ảnh luôn là thứ khắt khe được đưa lên hàng đầu, đặc biệt hơn là đối với các nữ nghệ sĩ. Mỗi nghệ sĩ nữ khi xuất hiện ngoài đời thật luôn phải tuân theo những chuẩn mực ngầm để đảm bảo việc dù bị paparazzi chụp hay hay fan có vô tình bắt gặp thì vẫn luôn xinh đẹp, không bị đem ra chê bai.

Tuy nhiên, có nhiều mỹ nhân Hoa ngữ đôi khi vẫn vô tình để lộ những khuyết điểm của mình trước công chúng. Những người đẹp như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Đường Yên,... có chung một lời nguyền về nụ cười, mỗi lần họ quá mức vui vẻ mà cười lớn thì đều trở nên vô cùng xấu xí.

Là một trong những Fashion icon hàng đầu C-biz, nhan sắc của Dương Mịch cũng không phải "dạng vừa" đâu. Tuy vậy, mỗi khi minh tinh họ Dương nở nụ cười thì mọi hình tượng đều bị đổ sập. Do di chứng của PTTM, gương mặt của cô khi cười trở nên cứng đờ, những nếp nhăn ở khóe miệng và mắt sẽ trở nên rõ nét và khiến cô trông kém sang hơn rất nhiều.

Lưu Diệc Phi vốn đã vô cùng nổi tiếng với nụ cười hở lợi của mình. Tuy được mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ" nhưng khi cô trông cô khá xấu xí, còn để lộ thêm hàn răng không đều khiến nhan sắc trước và sau khi cười của cô như hai người khác biệt. Nhiều khán giả đặt ra câu hỏi rằng, sau nhiều năm lăn lộn trong ngành giải trí như vậy, tài sản của Lưu Diệc Phi cũng không hề ít, sao cô chưa từng nghĩ đến việc chỉnh nha để nâng tầm nhan sắc?

Giống với hai ngôi sao trên, nhan sắc của Đường Yên cũng là điều không thể bàn cãi, nhưng mỗi khi cô nở nụ cười thả ga thì phần răng bị hở lại lại vô tình "phản chủ". Không những vậy, tuy Đường Yên khá gầy nhưng lại có ngấn cằm lộ ra khi cười, hoàn toàn không hợp với khuôn mặt của cô một chút nào.

Tuy không phải là một tên tuổi lớn trong làng giải trí Hoa ngữ, nhưng Trần Đô Linh cũng được đánh giá là một mỹ nhân có nhan sắc mỏng manh, trong sáng và tươi xinh. Đáng buồn là Trần Đô Linh cũng bị mắc chung một lời nguyền với các đàn chị là nụ cười hở lợi kém thẩm mỹ. Không những vậy, hai chiếc răng của của cô còn bị lộ ra mỗi khi cười khiến nhiều người ví cô trông như một con chuột xấu xí.

Ảnh: Internet

4 mỹ nhân Hoa ngữ nổi tiếng 'mặt đơ', hỉ nộ ái ố đều dùng chung một biểu cảm diễn xuất Tuy vô cùng nổi tiếng và có một vị thế không hề nhỏ trong làng giải trí C-biz nhưng 4 mỹ nhân Hoa ngữ này lại bị gắn mác là "đơ toàn tập" trong sự ngán ngẩm của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-my-nhan-hoa-ngu-bi-dinh-loi-nguyen-cuoi-xau-cu-cuoi-tha-ga-la-nhan-sac-kem-di-vai-chuc-phan-450003.html