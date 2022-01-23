4 mỹ nhân Hoa ngữ nổi tiếng 'mặt đơ', hỉ nộ ái ố đều dùng chung một biểu cảm diễn xuất

Xét về nhan sắc thì những mỹ nhân Hoa ngữ này phải thuộc hạng top đầu C-biz nhưng khi bàn về diễn xuất thì họ lại bị chê bao đến thậm tệ. Dù cho đã "lăn lộn" trong làng giải trí đã lâu nhưng những diễn viên này được khán giả nhận xét là không có gì tiến bộ khi đóng phim.

Angelababy đã vào nghề lâu năm, nhận được vô số hậu thuẫn từ công ty chủ quản do chồng nắm nhiều cổ phần nhưng nữ diễn viên vẫn "dậm chân tại chỗ" trong diễn xuất, những gì khán giả nhớ về cô chỉ là những biểu cảm thô cứng, kệch cỡm và "sượng trân". Trong sự nghiệp phim ảnh của mình, giải thưởng duy nhất mà Angelababy nhận được là Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Bách Hoa nhưng lại bị netizen chửi bới là "Bách Hoa sỉ nhục”.

Địch Lệ Nhiệt Ba vào năm 2018 từng bị cộng đồng mạng đem ra chê cười, cho rằng cô đã mua giải khi trong một đêm cô có giành 3 danh hiệu tại Liên hoan phim Kim Ưng

Địch Lệ Nhiệt Ba vào năm 2018 từng bị cộng đồng mạng đem ra chê cười, cho rằng cô đã mua giải khi trong một đêm cô có giành 3 danh hiệu tại Liên hoan phim Kim Ưng, trong đó có giải dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất, vượt xa cả những cái tên thực lực và lão làng khác như Tôn Lệ, Lưu Đào, Dương Tử,... bởi vì ai cũng biết diễn xuất của cô thuộc hàng "tệ nhất C-biz". Ngoài ra, bộ phim Lý Huệ Trân Xinh đẹp cô đóng năm đó cũng chỉ đạt mức rating vô cùng lẹt đẹt. Không chỉ thế, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị gán với biệt danh “Thủy Hậu” (mỉa mai nữ diễn viên mua giải) và bị cộng đồng mạng chế giễu suốt thời gian dài.

Cổ Lực Na Trát

Tuy có nhiều cố gắng nhưng diễn xuất của Cổ Lực Na Trát vẫn chưa thật sự tiến bộ

Vai diễn Tiểu Tuyết thanh lệ thoát tục trong Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân của Cổ Lực Na Trát đã gây được sự chú ý của nhiều khán giả. Tuy vậy, do diễn xuất nhiều hạn chế cùng với việc áp lực khi phải đóng chung với dàn sao lớn như Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Đường Yên,... Cổ Lực Na Trát cũng vấp phải nhiều phê bình xấu trong bộ phim này. Tuy có nhiều cố gắng nhưng diễn xuất của cô vẫn chưa thật sự tiến bộ, hiện cô vẫn được gọi với biệt danh “bình hoa di động”.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi sau khi xác nhận tham gia vào dự án Mulan đã bị tẩy chay kịch liệt vì khán giả cho rằng diễn xuất của cô sẽ phá hỏng cả một nguyên tác đã quá đỗi thành công

Sau thành công của Thần Điêu đại hiệp, Lưu Diệc Phi đã trở thành ngọc nữ màn ảnh thanh thuần bậc nhất trong thế hệ của mình, nhờ nhan sắc xinh đẹp và đời tư sạch sẽ nên dù diễn xuất của cô khá "í ẹ" thì vẫn không bị nhiều người ghét bỏ. Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi sau khi xác nhận tham gia vào dự án Mulan đã bị tẩy chay kịch liệt cùng ê kíp phim vì khán giả cho rằng diễn xuất nhạt nhòa của cô sẽ phá hỏng cả một nguyên tác đã quá đỗi thành công.

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