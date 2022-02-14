Bị đồn hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh chỉ vì đóng chung phim, mỹ nhân 'Thiên Long Bát Bộ' đáp trả cực căng

Sao quốc tế 14/02/2022 11:39

Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn phim giả tình thật với Tưởng Hân sau hơn 2 tuần ly hôn Angelababy.

Dù Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy vừa mới ly hôn được hơn 2 tuần nhưng gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn nam tài tử đang hẹn hò cùng nữ diễn viên xinh đẹp Tưởng Hân

Mọi chuyện bắt đầu từ việc Tưởng Hân đăng 1 tấm hình sử dụng hiệu ứng hình chú gấu panda - linh vật của Olympic Bắc Kinh 2022. Rất nhiều fan bèn lật lại hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh từng đăng clip đi tập thể hình đăng tải cách đây ít ngày và có sử dụng hiệu ứng tương tự. Ngay lập tức, trên MXH rần rần tin đồn cả 2 đang hẹn hò với nhau, việc sử dụng chung filter như 1 cách ngầm thể hiện tình cảm với đối phương.

 Bị đồn hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh chỉ vì đóng chung phim, mỹ nhân 'Thiên Long Bát Bộ' đáp trả cực căng - Ảnh 1

Trước đó, trong video tập gym được Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ trên trang cá nhân, một số netizen còn tinh mắt đã soi thấy có sự xuất hiện của Tưởng Hân đằng sau. Hình ảnh này ngay lập tức rộ lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

Bị đồn hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh chỉ vì đóng chung phim, mỹ nhân 'Thiên Long Bát Bộ' đáp trả cực căng - Ảnh 2

Rất nhiều fan đã tràn vào Weibo của Tưởng Hân để bình luận, hỏi han về tin đồn tình ái này. Chịu áp lực lớn từ phía dư luận, Tưởng Hân nhanh chóng đáp trả: "Đừng có nói nhăng nói cuội, chúng tôi là anh em mà thôi". Bình luận gay gắt của nữ diễn viên đã chính thức đập tan tin đồn tình ái. 

Bị đồn hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh chỉ vì đóng chung phim, mỹ nhân 'Thiên Long Bát Bộ' đáp trả cực căng - Ảnh 3

Nhiều khán giả bênh vực Huỳnh Hiểu Minh, nói rằng anh và Tưởng Hân hợp tác trong phim mới nên việc chung một khung hình là chuyện bình thường.

Bị đồn hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh chỉ vì đóng chung phim, mỹ nhân 'Thiên Long Bát Bộ' đáp trả cực căng - Ảnh 4

Theo 163, sau khi ly hôn với Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh miệt mài trên phim trường Kẻ ẩn nấp (Tiềm phục giả). Trong đó, anh đóng chung với Tưởng Hân. Hai nghệ sĩ có nhiều khoảnh khắc trò chuyện vui vẻ. Tưởng Hân còn xuất hiện trên clip riêng của Huỳnh Hiểu Minh. Thái độ thoải mái của nam diễn viên cho thấy anh không bị ảnh hưởng bởi việc ly hôn và làm dấy lên tin tức Huỳnh Hiểu Minh – Tưởng Hân hẹn hò.

Bị đồn hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh chỉ vì đóng chung phim, mỹ nhân 'Thiên Long Bát Bộ' đáp trả cực căng - Ảnh 5

Tưởng Hân sinh năm 1983 và được cho là đang độc thân. Cô vốn cũng rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tưởng Hân ghi dấu ấn qua những phim như “Thiên long bát bộ”, “Chân Hoàn truyện”, “Hoan lạc tụng”…

Bị đồn hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh chỉ vì đóng chung phim, mỹ nhân 'Thiên Long Bát Bộ' đáp trả cực căng - Ảnh 6

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby 'đối mặt' với nghi vấn có bạn trai mới

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby 'đối mặt' với nghi vấn có bạn trai mới

Cách đây không lâu, cư dân mạng xứ Trung đang xôn xao khi hình ảnh của Angela Baby và người đàn ông lạ được lan truyền.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh Tưởng Hân Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh Tưởng Hân Sao Hoa ngữ hẹn hò sao hoa ngữ phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby 'đối mặt' với nghi vấn có bạn trai mới

Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby 'đối mặt' với nghi vấn có bạn trai mới

Đối thủ một thời của Địch Lệ Nhiệt Ba nghi lộ clip nóng với Huỳnh Hiểu Minh, có quá khứ làm tuesday, gạ gẫm ông chủ đã có gia đình?

Đối thủ một thời của Địch Lệ Nhiệt Ba nghi lộ clip nóng với Huỳnh Hiểu Minh, có quá khứ làm tuesday, gạ gẫm ông chủ đã có gia đình?

Tin tức dưa Cbiz ngày 7/2: Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác, Dương Dương và Nhiệt Ba rất khó diễn chung lần nữa

Tin tức dưa Cbiz ngày 7/2: Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác, Dương Dương và Nhiệt Ba rất khó diễn chung lần nữa

Choáng với phần tài sản kếch xù Angelababy có được sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh

Choáng với phần tài sản kếch xù Angelababy có được sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/2: Dương Mịch bị chồng cũ uy hiếp, Huỳnh Hiểu Minh không muốn diễn tiếp với vợ cũ?

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/2: Dương Mịch bị chồng cũ uy hiếp, Huỳnh Hiểu Minh không muốn diễn tiếp với vợ cũ?

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, lộ diện người đàn ông mà Angela Baby có thể nương tựa

Hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, lộ diện người đàn ông mà Angela Baby có thể nương tựa

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào