Bị đồn hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh chỉ vì đóng chung phim, mỹ nhân 'Thiên Long Bát Bộ' đáp trả cực căng

Mọi chuyện bắt đầu từ việc Tưởng Hân đăng 1 tấm hình sử dụng hiệu ứng hình chú gấu panda - linh vật của Olympic Bắc Kinh 2022. Rất nhiều fan bèn lật lại hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh từng đăng clip đi tập thể hình đăng tải cách đây ít ngày và có sử dụng hiệu ứng tương tự. Ngay lập tức, trên MXH rần rần tin đồn cả 2 đang hẹn hò với nhau, việc sử dụng chung filter như 1 cách ngầm thể hiện tình cảm với đối phương.

Dù Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy vừa mới ly hôn được hơn 2 tuần nhưng gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn nam tài tử đang hẹn hò cùng nữ diễn viên xinh đẹp Tưởng Hân .

Trước đó, trong video tập gym được Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ trên trang cá nhân, một số netizen còn tinh mắt đã soi thấy có sự xuất hiện của Tưởng Hân đằng sau. Hình ảnh này ngay lập tức rộ lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

Rất nhiều fan đã tràn vào Weibo của Tưởng Hân để bình luận, hỏi han về tin đồn tình ái này. Chịu áp lực lớn từ phía dư luận, Tưởng Hân nhanh chóng đáp trả: "Đừng có nói nhăng nói cuội, chúng tôi là anh em mà thôi". Bình luận gay gắt của nữ diễn viên đã chính thức đập tan tin đồn tình ái.

Nhiều khán giả bênh vực Huỳnh Hiểu Minh, nói rằng anh và Tưởng Hân hợp tác trong phim mới nên việc chung một khung hình là chuyện bình thường.

Theo 163, sau khi ly hôn với Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh miệt mài trên phim trường Kẻ ẩn nấp (Tiềm phục giả). Trong đó, anh đóng chung với Tưởng Hân. Hai nghệ sĩ có nhiều khoảnh khắc trò chuyện vui vẻ. Tưởng Hân còn xuất hiện trên clip riêng của Huỳnh Hiểu Minh. Thái độ thoải mái của nam diễn viên cho thấy anh không bị ảnh hưởng bởi việc ly hôn và làm dấy lên tin tức Huỳnh Hiểu Minh – Tưởng Hân hẹn hò.

Tưởng Hân sinh năm 1983 và được cho là đang độc thân. Cô vốn cũng rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tưởng Hân ghi dấu ấn qua những phim như “Thiên long bát bộ”, “Chân Hoàn truyện”, “Hoan lạc tụng”…