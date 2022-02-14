Top 4 'bình hoa di động' của C-biz, nhan sắc có thừa nhưng diễn xuất tệ hết chỗ nói

Trang Sohu vừa qua có cho đăng tải một bài viết với nội dung công kích thẳng vào các Hoa đán nổi tiếng của C-biz. Theo đó, những mỹ nhân này đã được người nước ngoài bình chọn là các diễn viên có diễn xuất vô cùng yếu kém khi so với độ nổi tiếng mà họ nhận được.

Nhà biên kịch kiêm nhà chế tác nổi tiếng của Cbiz - Du Tư Hàm nhận xét về diễn xuất của Angelababy rằng: "Nếu phải chọn ra một quán quân diễn dở, tôi không ngại nêu tên Angelababy. Kỹ năng trừng mắt có tiếng trong nghề. Tôi khuyên cô ấy đừng tham gia show giải trí nữa, thay vào đó hãy dành thời gian trau dồi diễn xuất. Nếu không Baby sẽ bị đào thải khỏi ngành theo quy định mới là đề cao giá trị sản phẩm và năng lực của nghệ sĩ".

Tuy được đánh giá cao về mặt nhan sắc nhưng diễn xuất của Angelababy đều được giới chuyên môn lẫn khán giả đồng tình rằng vô cùng thảm hại. Công chúng cho biết, họ đã quá ngán ngẩm với diễn xuất một màu của mỹ nhân này, dù cho đang hóa thân thành nhân vật nào, với biểu cảm gì thì cô vẫn giữ vững một biểu cảm nhăn mày và trợn mắt khiến người xem chán không buồn xem.

Dương Mịch

Hơn một năm qua, các tác phẩm của Dương Mịch đều chịu chung một tình trạng là "flop thảm hại", chính vì thế mà diễn xuất của cô hiện tại còn bị xếp dưới cả Angelababy. Theo đó, qua thất bại của hai bộ phim Bạo Phong Nhãn và Hộc Châu Phu Nhân vào năm 2021, biểu cảm nhân vật và cách đài từ của nữ minh tinh này một lần nữa lại bị đem ra bàn tán.

Diễn xuất của Dương Mịch bị đánh giá là thất thường, còn phụ thuộc nhiều vào sự dẫn dắt của bạn diễn

Thực tế, trong nhiều năm qua, diễn xuất của Dương Mịch luôn bị đánh giá là thất thường, còn phụ thuộc nhiều vào sự dẫn dắt của bạn diễn. Ngoài ra, giọng nói của cô vẫn còn phải điều chỉnh nhiều vì thường xuyên bị dính chữ và bị hụt hơi giữa chừng. Netizen cho rằng, độ nổi tiếng hiện tại của Dương Mịch là nhờ vào ngoại hình và độ phủ sóng truyền hình chứ thật ra diễn xuất của cô còn kém xa các diễn viên tuyến dưới.

Đường Yên

Trước khi lập gia đình, con đường sự nghiệp của Đường Yên vốn vô cùng rộng mở, diễn xuất của cô cũng được đánh giá ở mức khá. Tuy nhiên, sau khi sinh con thì diễn xuất của bà xã La Tấn bị chê bai đủ đường, thậm chí vai diễn trong bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô vào năm 2020 là Yến Vân Đài cũng bị đánh giá thấp vì cách diễn quá non so với tuổi nghề.

Diễn xuất non nót của Đường Yên nay càng bị lu mờ trước khả năng nhập vai thần sầu của đàn chị Xa Thi Mạn

Không những vậy, trong Yến Vân Đài, Đường Yên còn phải hợp tác chung với đàn chị có kinh nghiệm diễn xuất bậc thầy là Xa Thi Mạn khiến cho diễn xuất của cô bị so sánh đủ đường là giả trân và khóc như đang "rặn" nước mắt. Vì những lý do trên, khán giả nhận xét rằng dù đã 38 tuổi nhưng diễn xuất của Đường Yên chẳng có tí tiến bộ nào mà ngày càng tụt dốc.

Âu Dương Na Na

Nữ diễn viên sinh năm 2000 Âu Dương Na Na là một trong những gương mặt trẻ được săn đón hàng đầu C-biz hiện nay. Ngoài gương mặt đẹp, diễn xuất của tiểu minh tinh này bị chê bai đủ đường, từ diễn dở, mặt đơ đến không hiểu nhân vật và không biết cách diễn.

Tuy diễn xuất chưa có gì nổi bật, khán giả vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào Âu Dương Na Na

Tính đến thời điểm hiện tại, Âu Dương Na Na đã góp mặt trong 7 bộ phim điện ảnh cùng 2 bộ phim truyền hình nhưng đa phần đều thất bại hoặc chưa thật sự nổi bật. Tuy nhiên, do nữ diễn viên còn khá trẻ nên khán giả cũng đặt nhiều kỳ vọng vào cô, mong rằng Âu Dương Na Na sẽ tiến bộ hơn về mặt diễn xuất trong phim mới.

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