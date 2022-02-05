Dương Mịch và 3 cô bạn 'chí cốt', quyền lực nhất làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 05/02/2022 20:07

Là một trong những sao nữ hàng đầu C-biz, Dương Mịch có bên cạnh 3 người bạn cũng là những nữ minh tinh vô cùng nổi tiếng.

Đường Yên

Có lẽ, mọi người đều đã quen với hình ảnh 2 nữ diễn viên là Dương Mịch và Đường Yên thường xuyên kề vai sát cánh bên nhau tại các sự kiện. Giữa showbiz đầy chông gai, họ được coi là đôi bạn thân tri kỷ vô cùng hiếm có.

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Đường Yên xuất hiện trong vai trò phù dâu tại đám cưới của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Mối quan hệ bạn bè của họ bắt đầu từ lần cùng góp mặt trong bộ phim truyền hình vô cùng nổi tiếng là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Dương Mịch và Đường Yên không chỉ đơn giản xoay quanh chuyện công việc. Trong đám cưới của Dương Mịch, Đường Yên đã xuất hiện với tư cách phù dâu duy nhất và khi hôn nhân của Dương Mịch gặp sóng gió, Đường Yên cũng ở bên an ủi và động viên cô.

Angelababy

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Dương Mịch tranh thủ tạo dáng chụp ảnh với Angela Baby tại một sự kiện - Ảnh: Internet

Người bạn thân thứ hai của Dương Mịch cũng là một cái tên vô cùng nổi tiếng - Angela Baby. Hai nữ diễn viên có chung độ tuổi, có xuất phát điểm và đời sống hôn nhân khá giống nhau nên vì vậy mà giữa họ có sự đồng cảm và trở nên thân thiết hơn.

Địch Lệ Nhiệt Ba

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Địch Lệ Nhiệt Ba còn là một người em, người bạn thân thiết của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Là “gà cưng” của Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba còn là bạn thân của nữ diễn viên. Mối quan hệ của hai người tốt đến mức không có gì để bàn. Sự nổi tiếng và độ phủ sóng toàn châu Á hiện tại của Địch Lệ Nhiệt Ba có công lao rất lớn của Dương Mịch vì chính là người đã nâng đỡ cô trong những ngày đầu vào nghề. Ở ngoài đời, nhiều người cho rằng Dương Mịch và Nhiệt Ba đang là hai diễn viên cùng nhau “thống trị” cả làng giải trí Hoa ngữ.

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