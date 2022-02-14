Châu Tấn từng suýt trở thành Chân Hoàn, Tôn Lệ được vai nhờ sự can thiệp của Triệu Vy?

Suýt chút nữa thôi thì chúng ta đã không thể có một Tôn Lệ thành công như hôm nay vì vai diễn Chân Hoàn trước đó được nhắm cho "Tam Kim Ảnh Hậu" Châu Tấn.

"Bom tấn" cổ trang Chân Hoàn Truyện vào năm 2011 được ví như một "cơn bão lớn" làm khuấy đảo thị trường phim ảnh không chỉ ở Trung Quốc mà còn cả châu Á. Sự thành công của bộ phim vẫn còn kéo dài cho đến hiện tại khi mà gần 11 năm trôi qua rồi vẫn chưa có tác phẩm cung đấu nào đủ sức vượt qua nó. Gần 11 năm trôi qua, vẫn chưa có phim cung đấu nào vượt qua được Chân Hoàn Truyện Để làm nên thành công của một bộ phim, ngoài kịch bản gốc xuất sắc thì dàn diễn viên chính là nòng cốt chính quyết định điều đó. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, vai diễn Chân Hoàn năm đó vốn dĩ đã được nhắm cho một người khác chứ không phải Tôn Lệ.

Từ chối vai diễn Chân Hoàn, Châu Tấn trở thành 'hồ ly' Tiểu Duy bên cạnh Triệu Vy và Trần Khôn Được biết, người ban đầu được đạo diễn Trịnh Hiểu Long để mắt đến cho vai diễn Chân Hoàn chính là Châu Tấn. Tuy nhiên, vào cùng thời điểm đó, Châu Tấn lại quyết định tham gia vào dự án điện ảnh Họa Bì 2 cùng với Trần Khôn và Triệu Vy và từ chối lời mời này. Cũng nhờ đó mà Tôn Lệ mới có cơ hội "trở mình" thành sao hạng A của C-biz chỉ nhờ một vai diễn. Chân Hoàn đã tận dụng tốt cơ hội hóa thân thành Chân Hoàn Ban đầu, Tôn Lệ không được đạo diễn Trịnh Hiểu Long đánh giá cao về mặt chuyên môn vì trước đó cô chuyên xử lý những vai hiền lành lại không có kinh nghiệm đóng cổ trang, trong khi đó thì Chân Hoàn ở nửa sau phim sẽ có màn "hắc hóa" ngoạn mục, trở thành nữ nhân mưu mô và đầy toan tính. Tuy vậy, nhờ sự tiến cử nhiệt tình của vợ mà Trịnh Hiểu Long đã chọn Tôn Lệ, may sao cô cũng đã tận dụng tốt cơ hội "có một không hai" này.

Sự thành công của Chân Hoàn Truyện quả thật 'không phải dạng vừa đâu' Chân Hoàn Truyện sau khi công chiếu đã thu về thành công rực rỡ và được chiếu trên tận 12 kênh truyền hình. Bộ phim sau đó còn phá kỷ lục rating ở Đài Loan, đứng thứ 3 về lượng người xem trên ứng dụng Netflix, đạt 8,6 trên khung điểm IMDb. Tại Liên hoan phim truyền hình Thượng Hải 2012, Chân Hoàn thắng lớn với giải Phim truyền hình được yêu thích nhất; và giải Phim truyền hình xuất sắc nhất tại Giải thưởng truyền hình Kim Ưng 2012. Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chau-tan-tung-suyt-tro-thanh-chan-hoan-ton-le-duoc-vai-nho-su-can-thiep-cua-trieu-vy-450018.html