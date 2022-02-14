Chồng cũ Chung Hân Đồng vừa ly hôn chưa lâu đã tuyên bố sắp làm đám cưới với vợ 3, tiết lộ luôn việc chuẩn bị lên chức bố

Chồng cũ của Chung Hân Đồng - Lại Hoằng Quốc hiện đang là cái tên gây sốt trên MXH vì ồn ào ly hôn với vợ cũ chưa kịp "nguội" thì anh đã tuyên bố sắp kết hôn với người vợ thứ 3 và đồng thời chuẩn bị lên chức bố.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, bác sĩ Lại Hoằng Quốc, chồng cũ của nữ minh tinh Chung Hân Đồng vừa tiết lộ rằng anh chuẩn bị kết hôn thêm lần nữa. Ngoài ra, anh cũng cho biết, vợ tương lai của mình hiện đã có thai được 3 tháng và cả hai sẽ chỉ tổ chức lễ đính hôn chứ không phải một đám cưới hoành tráng. Lại Hoằng Quốc (phải) tuyên bố chuẩn bị kết hôn lần thứ 3 Khác với thông tin ban đầu rằng vợ mới của Lại Hoằng Quốc là một tiếp viên hàng không, vị bác sĩ này phủ nhận và cho biết cô ấy năm nay 30 tuổi, làm việc trong ngành công nghệ và được mệnh danh là "thiên tài công nghệ". Về việc đón con đầu lòng, anh cho hay ngày dự sinh của bé là vào 17/8.

"Hiện tại, tôi rất hồi hộp. Tôi đang chờ đợi chào đón em bé ra đời. Ai cũng nói tôi kết hôn lần thứ 3 rồi nhưng thật sự đây là lần đầu tiên tôi được làm bố. Tôi muốn chia sẻ niềm vui với mọi người và nhận sự chúc phúc." - Lại Hoằng Quốc hào hứng kể với báo chí. Chân dung Alice - người vợ thứ 3 xinh đẹp của Lại Hoằng Quốc Khi được hỏi về mối nhân duyên với bà xã tương lai, Lại Hoằng Quốc kể rằng anh quen Alice (tên vợ mới) qua sự giới thiệu của một người bạn. Vào thời điểm anh dự định sẽ mở một viện thẩm mỹ, Alice chính là người luôn đồng hành cùng anh khi anh phải di chuyển qua lại giữa Đại Lục và Đài Loan.

Alice qua lời kể của Lại Hoằng Quốc còn là một người rất biết giữ tiền, cô từ chối chiếc nhẫn trị giá 500.000 TWD (406 triệu đồng) và chỉ nhận chiếc nhận chiếc nhẫn với giá 50.000 TWD (40 triệu đồng) khi anh cầu hôn vì muốn tiết kiệm giúp chồng. Nhờ ở bên Chung Hân Đồng mà Lại Hoằng Quốc đã được nhiều người biết đến Tuy không hoạt động trong ngành giải trí nhưng Lại Hoằng Quốc là một gương mặt tai tiếng của C-biz nhờ cuộc hôn nhân ồn ào với Chung Hân Đồng. Anh còn từng được nữ minh tính khoác tay đi đến dự nhiều sự kiện lớn nhỏ. Theo đó, hai người chỉ chung sống có 14 tháng rồi lôi nhau ra tòa ly hôn dẫn đến hàng loạt tin đồn như Chung Hân Đồng không thể sinh con, chán chồng, không muốn ngủ với chồng hay Lại Hoằng Quốc có người phụ nữ khác bên ngoài,... Lại Hoằng Quốc từng có cuộc hôn nhân chóng vánh, chỉ dài có 6 tháng với người vợ đầu là một tiếp viên hàng không Trước khi ở bên Chung Hân Đồng, Lại Hoằng Quốc cũng có một cuộc hôn nhân chóng vánh với người vợ đầu là tiếp viên hàng không. Sau khi kết hôn được 6 tháng, cặp đôi cũng chia tay. Ảnh: Internet

Chung Hân Đồng bất ngờ ly hôn, Lại Hoằng Quốc hé lộ lý do chia tay Một thông tin khiến toàn bộ Cbiz xôn xao ngày hôm nay đó chính là việc Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc chính thức ly hôn.

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