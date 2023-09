Dàn phù dâu xinh đẹp của Chung Hân Đồng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, những hình ảnh độc quyền về bộ quà tặng mà cặp đôi Chung Hân Đồng - Lại Hoằng Quốc dành riêng cho khách mời tham dự đám cưới cũng được tiết lộ. Theo trang Sina, bộ quà tặng bao gồm: 1 cục sạc điện thoại in hình chibi của cặp đôi, 1 đôi tất có in chữ “hỷ” và chữ cái đầu tiên trong tên tiếng Anh của cả hai là G (Gillian) và M (Michael). Đặc biệt, món bánh quy tặng trong mỗi hộp quà là do nam diễn viên Tạ Đình Phong tài trợ riêng cho Chung Hân Đồng.

Quà tặng dành cho khách mời được cặp đôi chuẩn bị vô cùng kỹ càng - Ảnh: Internet

Vậy là chỉ còn vài ngày nữa hôn lễ của Chung Hân Đồng – Lại Hoằng Quốc sẽ diễn ra trong sự mong chờ của người hâm mộ.