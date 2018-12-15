Đám cưới của ca sĩ Chung Hân Đồng và bạn trai Lại Hoằng Quốc sẽ diễn ra tại Hồng Kông vào ngày 20/12. Đây chính là thông tin mà người hâm mộ vô cùng mong đợi.

Cặp đôi Chung Hân Đồng - Lại Hoằng Quốc bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 10/2017. Chỉ sau 4 tháng công khai tình cảm, Lại Hoằng Quốc chính thức ngỏ lời cầu hôn bạn gái vào ngày sinh nhật của cô. Lại Hoằng Quốc cầu hôn bạn gái ngay trong ngày sinh nhật - Ảnh: Internet Chung Hân Đồng là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Đài Loan. Không chỉ nổi tiếng với vai trò ca sĩ, cô còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim và được khán giả yêu mến. Còn Lại Hoằng Quốc là bác sĩ khá nổi tiếng tại Đài Loan với vẻ điển trai không thua kém bất kỳ tài tử nào.

Người hâm mộ vô cùng vui mừng khi cả hai quyết định 'về chung một nhà' - Ảnh: Internet Cặp đôi được người hâm mộ xứ Trung nhận xét là vô cùng “xứng đôi vừa lứa”. Chính vì vậy mà thông tin về đám cưới của cả hai luôn được công chúng quan tâm. Mới đây trong một talkshow, Chung Hân Đồng bất ngờ tiết lộ dàn phù dâu xinh đẹp của cô sẽ gồm Yumiko, Dung Tổ Nhi, Thái Trác Nghiên và 1 người bạn rất thân thiết khác. Tất cả đều là những người bạn tâm giao với Chung Hân Đồng, gắn bó thân thiết trên 10 năm với cô. Chia sẻ thêm về đám cưới, nữ ca sĩ cho biết cô muốn tổ chức một hôn lễ nhỏ gọn và ấm cúng, không quá phô trương.

Dàn phù dâu xinh đẹp của Chung Hân Đồng - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, những hình ảnh độc quyền về bộ quà tặng mà cặp đôi Chung Hân Đồng - Lại Hoằng Quốc dành riêng cho khách mời tham dự đám cưới cũng được tiết lộ. Theo trang Sina, bộ quà tặng bao gồm: 1 cục sạc điện thoại in hình chibi của cặp đôi, 1 đôi tất có in chữ “hỷ” và chữ cái đầu tiên trong tên tiếng Anh của cả hai là G (Gillian) và M (Michael). Đặc biệt, món bánh quy tặng trong mỗi hộp quà là do nam diễn viên Tạ Đình Phong tài trợ riêng cho Chung Hân Đồng. Quà tặng dành cho khách mời được cặp đôi chuẩn bị vô cùng kỹ càng - Ảnh: Internet Vậy là chỉ còn vài ngày nữa hôn lễ của Chung Hân Đồng – Lại Hoằng Quốc sẽ diễn ra trong sự mong chờ của người hâm mộ.

Angela Baby đẹp xuất thần trên thảm đỏ MAMA 2018 Bà xã Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện MAMA với tư cách khách mời trao giải. Được biết đây là lần thứ hai Angela Baby tham gia sự kiện này.

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