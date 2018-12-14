Phạm Băng Băng và Lý Thần bị bắt gặp hẹn hò giữa đêm: Chàng vẫn ở bên nàng sau bao sóng gió

Sao quốc tế 14/12/2018 16:49

Hình ảnh Phạm Băng Băng và Lý Thần bí mật hẹn hò trong đêm được chia sẻ trên các trang mạng Trung Quốc đã xóa tan tin đồn cặp đôi rạn nứt tình cảm sau scandal trốn thuế.

Mới đây, một cư dân mạng đã bắt gặp Phạm Băng Băng và Lý Thần hẹn hò giữa đêm khuya. Theo quan sát, người đẹp họ Phạm và bạn trai cùng nhau đi ăn lẩu. Phạm Băng Băng mặc trang phục đen, đội mũ để giữ ấm giữa tiết trời giá lạnh, Lý Thần cũng diện đồ tối màu và đeo khẩu trang cẩn thận để tránh phóng viên.

Phạm Băng Băng và Lý Thần bị bắt gặp hẹn hò giữa đêm: Chàng vẫn ở bên nàng sau bao sóng gió - Ảnh 1Phạm Băng Băng và Lý Thần bị bắt gặp hẹn hò giữa đêm: Chàng vẫn ở bên nàng sau bao sóng gió - Ảnh 2Phạm Băng Băng và Lý Thần bị bắt gặp hẹn hò giữa đêm: Chàng vẫn ở bên nàng sau bao sóng gió - Ảnh 3

Phạm Băng Băng và Lý Thần bị bắt gặp hẹn hò giữa đêm: Chàng vẫn ở bên nàng sau bao sóng gió - Ảnh 4
Phạm Băng Băng và Lý Thần bị bắt gặp hẹn hò giữa đêm khuya - Ảnh: Internet

Sau khi ăn xong, Lý Thần rời nhà hàng trước, Phạm Băng Băng đi cùng với trợ lý lên xe trở về nhà. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” xuất hiện cùng với vị hôn phu của mình kể từ khi dính phải scandal trốn thuế gây chấn động Cbiz thời gian qua.

Trước đó, Lý Thần bị nhiều người chỉ trích vì hèn nhát, không dám lên tiếng bảo vệ Phạm Băng Băng khi bạn gái dính vào scandal trốn thuế. Nhưng sau tất cả, dường như mối quan hệ giữa Phạm Băng Băng và Lý Thần vẫn rất tốt đẹp chứ không hề rạn nứt như lời đồn. Chính Lý Thần cũng đã từng chia sẻ rằng "sẽ hoàn thiện đại sự cuộc đời với Phạm Băng Băng".

Phạm Băng Băng và Lý Thần bị bắt gặp hẹn hò giữa đêm: Chàng vẫn ở bên nàng sau bao sóng gió - Ảnh 5

Phạm Băng Băng và Lý Thần bị bắt gặp hẹn hò giữa đêm: Chàng vẫn ở bên nàng sau bao sóng gió - Ảnh 6
Sau tất cả, Lý Thần vẫn luôn bên cạnh Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Dẫu biết làng giải trí đầy rẫy những cuộc tình chớp nhoáng nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ vẫn có thể tin tưởng vào tình yêu mà Lý Thần dành cho Phạm Băng Băng.

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