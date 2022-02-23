Hậu ly hôn với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến 'tay trong tay' La Vân Hi trong phim tình cảm mới

Sao quốc tế 23/02/2022 16:58

"Hà Dĩ Thâm" La Vân Hi và "Mặc Sênh" Ngô Thiến của "Bên Nhau Trọn Đời" chính thức tái hợp sau 7 năm trong dự án phim tình cảm mới.

Sau 7 năm kể từ bom tấn "Bên Nhau Trọn Đời" kết thúc, giấc mơ một ngày nào đó chứng kiến La Vân HiNgô Thiến "yêu lại từ đầu" trên màn ảnh đã chính thức thành hiện thực. Dự án "Truy Quang Giả" đã "chốt đơn" hai cái tên La Vân Hi và Ngô Thiến sau nhiều lần đồn đoán, thậm chí còn tổ chức lễ khai máy long trọng vào ngày 5/7. 

Mới đây, một vài hình ảnh của "tiểu" Triệu Mặc Sênh và "tiểu" Hà Dĩ Thâm trong một cảnh quay tại khu vui chơi đã được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ đã không khỏi bồi hồi và xúc động khi chứng kiến cặp đôi tái hợp trong phim mới.

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Sau 7 năm, La Vân Hi và Ngô Thiến tái hợp trong phim mới - Ảnh: Internet

Bởi vì đã trải qua nhiều năm nên ngoại hình cả hai đã có điểm đổi khác. Đặc biệt, khoảnh khắc La Vân Hi nhìn Ngô Thiến với ánh mặt "ngọt như rót mật" đã khiến nhiều người hâm mộ phải hú hét vì rất đỗi ngọt ngào. Cặp đôi rất được hi vọng sẽ tạo nên "phản ứng hóa học" bùng nổ ở trong phim. 

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Cặp đôi hiện đang trong quá trình quay phim - Ảnh: Internet

Truy Quang Giả kể về câu chuyện của một nhóm tình nguyện viên từ các ngành khác nhau tham gia đội cứu hộ dân sự, trải qua nhiều thử thách, cuối cùng họ cũng trở thành những người cứu hộ thực thụ - ánh sáng của tuổi trẻ mà họ theo đuổi. Bộ phim sẽ do công ty Hoa Sách (đứng sau Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa và Bên Nhau Trọn Đời) sản xuất, được chỉ đạo bởi đạo diễn Mao Vệ Ninh.

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