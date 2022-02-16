Vừa ly hôn với Ngô Thiến, Trương Vũ Kiếm liền vướng vào tin đồn yêu đương với Châu Vũ Đồng

Vào đúng ngày Valentine (14/2), cư dân mjang xứ Trung chấn động trước thông tin cặp đôi đình đám Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến đã xác nhận ly hôn. Cuộc hôn nhân kéo dài 11 tháng của 2 người khiến truyền thông tốn rất nhiều giấy mực, điều đáng nói nam diễn viên họ Trương nhận vô số "gạch đá" vì tính cách tồi tệ, không chịu thừa nhận tình cảm với Ngô Thiến suốt 1 thời gian dài khiến bà xã chịu áp lực lớn từ dư luận.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi công bố ly hôn cùng Ngô Thiến, một tài khoản blogger đưa tin rằng Trương Vũ Kiếm và Châu Vũ Đồng hẹn hò nhau. Ngay khi tin đồn "nổ ra", hai cái tên là Trương Vũ Kiếm và Châu Vũ Đồng hẹn hò trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Hiện tại, đại diện truyền thông của cặp đôi vẫn không đưa ra phản hồi về tin đồn trên.