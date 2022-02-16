Vừa ly hôn với Ngô Thiến, Trương Vũ Kiếm liền vướng vào tin đồn yêu đương với Châu Vũ Đồng

Chưa đầy một ngày sau ly hôn Ngô Thiến, Trương Vũ Kiếm bị đồn là đang có tình yêu mới.
- Cbiz thêm một cặp 'toang': Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm xác nhận ly hôn
- Trước nghi vấn 'rạn nứt tình cảm' với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến bị bắt gặp vui vẻ bên 'tình mới' khá điển trai
Vào đúng ngày Valentine (14/2), cư dân mjang xứ Trung chấn động trước thông tin cặp đôi đình đám Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến đã xác nhận ly hôn. Cuộc hôn nhân kéo dài 11 tháng của 2 người khiến truyền thông tốn rất nhiều giấy mực, điều đáng nói nam diễn viên họ Trương nhận vô số "gạch đá" vì tính cách tồi tệ, không chịu thừa nhận tình cảm với Ngô Thiến suốt 1 thời gian dài khiến bà xã chịu áp lực lớn từ dư luận.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi công bố ly hôn cùng Ngô Thiến, một tài khoản blogger đưa tin rằng Trương Vũ Kiếm và Châu Vũ Đồng hẹn hò nhau. Ngay khi tin đồn "nổ ra", hai cái tên là Trương Vũ Kiếm và Châu Vũ Đồng hẹn hò trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Hiện tại, đại diện truyền thông của cặp đôi vẫn không đưa ra phản hồi về tin đồn trên.
Châu Vũ Đồng sinh năm 1994, sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào không kém phần gợi cảm. Điều đáng nói, hiện cô và Trương Vũ Kiếm đang hợp tác đóng chung 1 dự án mang tên "Chứng Cứ Thầm Lặng". Vì tin đồn tình ái này mà rất nhiều người bức xúc và cho rằng Trương Vũ Kiếm bội bạc, chỉ cần đóng phim với ai liền dễ dàng nảy sinh tình cảm với người đó.
Hiện tại, phần đông khán giả đều đánh giá tốt Trương Vũ Kiếm ở phương diện đóng phim nhưng nam diễn viên lại có cuộc sống riêng tư quá phức tạp, một người chồng tệ bạc, người cha vô trách nhiệm. Trong khi đó, cư dân mạng luôn mong chờ nam chính "Anh chỉ thích em" lên tiếng bảo vệ mẹ con Ngô Thiến trước những sóng gió của dư luận thì nam diễn viên chỉ giữ im lặng và hưởng thụ cuộc sống một mình.
Thậm chí, rất nhiều người hâm mộ còn hối thúc Ngô Thiến sớm ly hôn Trương Vũ Kiếm để trở lại làm một cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi người chồng thiếu trách nhiệm.