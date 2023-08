Tin tức “dưa” Cbiz ngày 25/2: Tình trạng của Ngô Thiến hậu ly hôn, lý do Dịch Dương Thiên Tỉ không dám ăn cơm với phái nữ?

5. Kim Thần sau khi kí với Thái Dương Xuyên Hoà người đại diện đã cho cô ấy rất nhiều tài nguyên mới nhưng cô ấy vẫn ở bên ngoài giăng lưới bắt thêm tài nguyên khiến người đại diện hơi có oán hận với cô ấy.



6. Web drama: Thời gian đẹp nhất là khi gặp được em, diễn chính: Khổng Tuyết Nhi, Ngô Vũ Hằng.



7. Mạnh Mỹ Kỳ quay lại đi lộ tuyến điện ảnh, hiện tại đang tiếp xúc một vài kịch bản điện ảnh.

8. Trường Tương Tư tiếp xúc Trương Bân Bân.



9. Châu Đông Vũ có ý định quay một bộ phim truyền hình thể loại hiện đại đô thị.

10. Paparazzi vẫn luôn liên tục bám theo Dịch Dương Thiên Tỉ muốn chụp được tin tức yêu đương tai tiếng của cậu ấy, cho nên đến giờ cậu ấy vẫn luôn không dám đơn độc ăn cơm một mình với phái nữ.

11. Tiểu hoa và đỉnh lưu nọ chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác, vì nể tư bản sau lưng tiểu hoa muốn cho hai người hợp tác, đoàn đội đỉnh lưu mới không xé lớn, quan hệ của hai người cũng như vậy, không có khả năng phát triển trở thành người yêu.



12. Sự nghiệp diễn xuất của Thuần quý nhân bị hạn chế là do chính gương mặt của cô ấy.



13. Tình cảm của ông bố mắt to dành cho vợ mình là thật, nhưng điều này cũng không ngăn được anh ấy ở bên ngoài mập mờ với cô gái khác, gần đây anh ấy qua lại với bạn gái mới, vợ anh ấy cũng biết điều này.



14. Phim truyền hình đài Hồ Nam: Đi đến nơi có gió

Diễn chính: Lưu Diệc Phi, Lý Hiện

Tháng 3 khai máy.



15. Ninh An Như Mộng đã xác nhận nam nữ chính là: Trương Bân Bân, Bạch Lộc.

16. Sau lưng Cung Tuấn không chỉ có một tư bản nâng đỡ, tài nguyên thương vụ tốt đến mức bùng nổ.



17. Muội muội rất quan tâm đến sự nghiệp của bạn trai, đã liên hệ rất nhiều đại đạo muốn tìm cơ hội cho bạn trai đóng nam chính.



18. Phim của Trương Tân Thành và Đồng Dao dự kiến hết tháng sau sẽ đóng máy, sau đó anh ấy sẽ lập tức vào đoàn phim Đại Tống Thiếu Niên Chí 2 quay phim.



19. Tống Thiến có bìa ELLE (không rõ tháng).

20. Kiều Hân diễn Yên Ngữ Phú vốn đầu tư thấp nhưng ngoài dự đoán phim lên sóng hiệu quả không tệ lắm, hiện tại cô ấy đang tiếp xúc 1 tài nguyên mới do Dương Tử giới thiệu, Dương Tử đối với cô ấy rất tốt.



21. Phim điện ảnh Hoạ Mi, diễn chính: Lưu Học Nghĩa, Bành Tiểu Nhiễm.

22. Gucci đối với Đặng Luân đãi ngộ không tồi, đoàn đội anh ấy muốn sớm lấy được chứng thực danh hiệu chính thức của thương hiệu nhưng năng lực giao thiệp chưa đủ mạnh.

23. Mạnh Mỹ Kì hiện đang liên hệ với một số bộ phim sản xuất nhỏ để có sự trở lại hấp dẫn hơn.

24. Dương Dương diễn không được phim nam tần, hiện tại chỉ có thể diễn ngôn tình sửa thành đại nam chủ, phim mới Ta là pháo hoa nhân gian của anh ấy cũng là từ ngôn tình đổi thành đại nam chủ, không công bố đội hình đã chực tiếp khởi động máy, bộ phim này do bên người đại diện của Dương Dương mua nên anh ấy muốn làm thế nào liền làm. Phía bên đoàn đội Vương Sở Nhiên chỉ cần quan tâm phim lên đài là đủ.

25. Các khách mời chính của chương trình tạp kỹ "Nguyên Vũ Trụ Xướng Đem": Hoa Thần Vũ, Đại Trương Vỹ, Châu Thâm và Thái Minh.



26. Cha của Lưu Nhất Đồng muốn cô trở lại bằng con đường diễn xuất.



27. Nhân vật nữ chính trong bộ phim chiến tranh gián điệp của Hoàng Cảnh Du là Tân Chỉ Lôi.



28. Phan Việt Minh gần đây đã bắt đầu giảm cân, và thỉnh thoảng ăn một quả chuối mỗi ngày.



29. Địch Thiên Lâm đã có một bộ phim mới.

30. Sau khi chia tay Dương Mịch, Nguỵ Đại Huân đã cọ nhiệt độ của cô rất nhiều.





31. Lâu Nghệ Tiêu có đại ngôn ô tô.



32. Thành Nghị x Lan.come.



33. Âu Dương Na Na sẽ trở thành người phát ngôn của thiết bị nhà bếp Braun.



34. Tôn Lệ sẽ xuất hiện với tư cách khách mời trong "Trung Quốc lách cách" do Đặng Siêu và Hứa Nguỵ Châu đóng chính.



35. Web drama "Tiểu Thư D Phi Thường" do Trương Tịnh Nghi và Ngưu Tuấn Phong dự kiến ​​sẽ được phát sóng trên Iqiyi vào tháng 3. Công ty của Trương Tịnh Nghi rất quan tâm đến sự phát triển của cô.



36. Ngô Thiến hoàn toàn tỉnh táo sau khi ly hôn, không chỉ cống hiến hết mình cho sự nghiệp mà cô còn khuyên những người chị xung quanh nên theo đuổi sự nghiệp nhiều hơn và không ham mê các mối quan hệ. Nhóm của cô cũng dự định xây dựng một nhân vật nữ mạnh mẽ và độc lập cho Ngô Thiến trong tương lai, phù hợp hơn với tình trạng hiện tại của cô ấy.

37. Triệu Kim Mạch đang đi tuyến tiểu hoa thực lực, rất giống đường của Trương Tử Phong, nhưng phong cách của hai người không giống nhau. Vì mối quan hệ của Trương Tử Phong bị bại lộ, Vương Tinh Hoa đã để cho đội của Triệu Kim Mạch lấy làm gương. Không cho cô yêu đương tuỳ ý trong lúc sự nghiệp đang đi lên.



38. Tổng hợp tạp chí:

Vogue T4: Thang Duy

ELLE T4: Lưu Thi Thi

Bazaar T4: Nghê Ni

MC T4: Angela Baby

Cosmo T4: Dương Mịch

Esquire T4: Cao Viên Viên

OK! T3: Triệu Lộ Tư



39. Nhậm Gia Luân x E.TRO.

