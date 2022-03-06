Phạm Băng Băng ăn mặc xuề xòa, bị chụp lén khi đóng phim ở Hàn Quốc

Sau 3 năm vắng bóng, Phạm Băng Băng bất ngờ thông báo tái xuất trong một bộ phim tại Hàn Quốc.

Vào ngày 5/3, trên mạng xã hội xứ Trung bất ngờ xuất hiện hình ảnh Phạm Băng Băng đang quay phim mới tại Hàn Quốc. Một số nguồn tin cho hay, bộ phim mà nữ diễn viên tham dự có tên "Tri Tình Nhân". Song, những nội dung liên quan đến bộ phim này vẫn chưa được tiết lộ nhiều.

Sau 3 năm ở ẩn vì phong sát, đây là hình ảnh đầu tiên trên phim trường của Phạm Băng Băng. Có thể thấy, cô nàng ăn mặc khá xuề xòa, thậm chí có phần lôi thôi. Mái tóc đen buộc gọn phía sau, trên người khoác nhiều lớp áo, mặc chiếc quần đã bạc màu và đôi giày nâu khá cũ.

Phạm Băng Băng ăn mặc khá xuề xòa - Ảnh: Internet

Thế nhưng, bộ đồ cũ mèm cũng không thể làm lu mờ nhan sắc của Phạm Băng Băng. Khuôn mặt nhỏ, làn da trắng và đôi môi đỏ khiến “nữ hoàng giải trí” vẫn đẹp ở mọi khung hình. Cũng chính vì nhan sắc đỉnh cao và khí chất hơn người nên nhiều khán giả đều cảm thấy Phạm Băng Băng sinh ra để làm người nổi tiếng.

Sự trở lại màn ảnh của mỹ nhân họ Phạm khiến nhiều người mong đợi - Ảnh: Internet

Sau khi những hình ảnh này được lan truyền, đa số cư dân mạng đều dành lời ngợi khen và chúc mừng sự trở lại của mỹ nhân họ Phạm.

Trước đó, truyền thông từng đưa tin Phạm Băng Băng đã bay sang Hàn Quốc để tham gia bộ phim hành động phá án của đài JTBC, đóng cùng Kang Ha Neul, Lee Yoo Young... Phía JTBC cũng cho biết, bộ phim này không được phía Trung Quốc bỏ vốn đầu tư.

Bước sang độ tuổi 'tứ tuần', Phạm Băng Băng vẫn 'gây sốt' với mặt mộc khó tin, làn da trắng bật tông Sự nghiệp bị đóng băng sau lùm xùm trốn thuế nhưng nhan sắc Phạm Băng Băng vẫn luôn nhận được sự ngưỡng mộ và trầm trồ từ mọi người

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-bang-bang-an-mac-xue-xoa-bi-chup-len-khi-dong-phim-o-han-quoc-453941.html