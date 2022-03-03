Phạm Băng Băng để lộ khuôn mặt bầm đỏ nghiêm trọng, tiết lộ lý do khiến ai cũng lo lắng

Sao quốc tế 03/03/2022 11:34

"Nữ hoàng giải trí" Phạm Băng Băng vừa tiết lộ những hình ảnh khuôn mặt mình với những vết bầm đỏ nghiêm trọng, cô cho biết đây là hậu quả của việc dị ứng mỹ phẩm.

Sau thời gian dài ở ẩn do scandal trốn thuế, thời gian gần đây Phạm Băng Băng đã có nhiều hoạt động đáng chú ý trên quãng đường quay lại ngành giải trí của mình, ngoài các hoạt động phim ảnh, cô còn tích cực hoạt động trên mạng xã hội. Mới đây, nữ minh tinh khiến người hâm mộ được phen lo lắng khi chia sẻ các hình ảnh bản thân bị dị ứng đến bầm đỏ, nhiều vết còn lan từ mặt xuống cổ của cô.

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Gương mặt dị ứng nghiêm trọng của Phạm Băng Băng được cô chia sẻ - Ảnh: Internet

Theo đó, Phạm Băng Băng cho hay, bản thân cô bị như vậy là do dị ứng mỹ phẩm nghiêm trọng, hiện tại cô vô cùng lo lắng: “Vì chưa bao giờ bị dị ứng nên tôi rất lo lắng, sợ hãi. Vì đi đi công tác nên không mang theo nhiều sản phẩm chăm sóc da sơ cứu như nước muối, kem, sữa rửa mặt”.

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Nhiều người đã cho rằng có lẽ sự trở lại sau thời gian dài im ắng đã khiến cho Phạm Băng Băng chịu không ít áp lực nên mới sinh ra dị ứng - Ảnh: Internet

Sau khi Phạm Băng Băng đăng tải các hình ảnh này, nhiều người đã cho rằng có lẽ sự trở lại sau thời gian dài im ắng đã khiến cho nữ minh tinh chịu không ít áp lực nên mới sinh ra dị ứng. Ngoài ra, nhiều ý kiến lại cho rằng do cô thường xuyên trang điểm nên mới bị kích ứng da. Thậm chí, nhiều netizen còn soi ra được những điểm bất thường ở đường chân tóc của cô, nghi vấn cô đã cấy tóc vì bị hói.

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