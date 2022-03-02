3 lần 'đọ sắc' cùng Phạm Băng Băng, 3 lần Dương Mịch thất bại trong ê chề

Những năm gần đây, do scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng gần như biến mất khỏi làng giải trí Hoa ngữ, cô chỉ tham gia vào các sự kiện nhỏ lẻ và không còn xuất hiện trên truyền hình nữa. Tuy vậy, nhan sắc lẫn khí chất của Phạm gia vẫn được nhiều người ngưỡng mộ, thậm chí còn lấy điều này ra làm thước đo diện mạo dành cho các sao nữ khác.

Phạm Băng Băng gần như biến mất khỏi làng giải trí Hoa ngữ trong những năm gần đây nhưng nhan sắc lẫn khí chất của cô vẫn được nhiều người ngưỡng mộ

Gần đây, MXH xứ Trung đang hot rần rần với việc chia sẻ lại những bức ảnh chụp chung của Phạm Băng Băng và Dương Mịch. Có thể dễ dàng nhận thấy, tuy là ảnh chụp vội nhưng thần thái lẫn nhan sắc của nữ thần họ Phạm có thể "ăn đứt" đàn em kém mình tận 5 tuổi.