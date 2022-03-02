3 lần 'đọ sắc' cùng Phạm Băng Băng, 3 lần Dương Mịch thất bại trong ê chề

Sao quốc tế 02/03/2022 10:52

Trong 3 khoảnh khắc xuất hiện bên Phạm Băng Băng, Dương Mịch đã bị khí chất lẫn nhan sắc của đàn chị "dập tơi tả".

Những năm gần đây, do scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng gần như biến mất khỏi làng giải trí Hoa ngữ, cô chỉ tham gia vào các sự kiện nhỏ lẻ và không còn xuất hiện trên truyền hình nữa. Tuy vậy, nhan sắc lẫn khí chất của Phạm gia vẫn được nhiều người ngưỡng mộ, thậm chí còn lấy điều này ra làm thước đo diện mạo dành cho các sao nữ khác.

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Phạm Băng Băng gần như biến mất khỏi làng giải trí Hoa ngữ trong những năm gần đây nhưng nhan sắc lẫn khí chất của cô vẫn được nhiều người ngưỡng mộ

Gần đây, MXH xứ Trung đang hot rần rần với việc chia sẻ lại những bức ảnh chụp chung của Phạm Băng Băng và Dương Mịch. Có thể dễ dàng nhận thấy, tuy là ảnh chụp vội nhưng thần thái lẫn nhan sắc của nữ thần họ Phạm có thể "ăn đứt" đàn em kém mình tận 5 tuổi.

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Trong bức ảnh này, có thể thấy Phạm Băng Băng nổi bật hơn so với đàn em với làn da trắng mịn và gương mặt có những đường nét hài hòa. Trong khi đó Dương Mịch ở góc nghiêng này lại bị lộ ngấn nọng cằm cùng làn da không đều màu, bóng dầu khiến cô trông 'dừ hơn' cả đàn chị và khí chất cũng không hề sang chảnh bằng
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Khi 'đọ sắc' trong một sự kiện vào năm 2018, Phạm Băng Băng lần nữa 'chặt đẹp' Dương Mịch. Tuy không diện trang phục khoe nhiều da thịt bằng đàn em nhưng gương mặt với ngũ quan hài hòa và sự vừa phải trong makeup đã giúp Phạm gia nổi bật vô cùng
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Bức ảnh selfie này đã hại Dương Mịch thê thảm vì cô đã để lộ dấu hiệu lão hóa ở xung quanh miệng cùng với đôi mắt có quầng thâm. Trong khi đó, Phạm Băng Băng chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại ghi điểm cùng làn da trắng mịn và căng tràn đầy sức sống, được khen là trông giống như "muội muội" của đàn em nhỏ hơn mình 5 tuổi

qua 3 bức ảnh này, nhiều netizen đã không tiếc lời khen ngợi Phạm Băng Băng, cho rằng cô vẫn là một tượng đài nhan sắc của C-biz mà khó có ai soán ngôi được. Tuy hiện tại có rất nhiều tiểu Hoa đình đám và sự nghiệp của người đẹp họ Phạm cũng không còn như trước nhưng cô vẫn xứng với danh xưng "Nữ hoàng nhan sắc xứ Trung".

Ảnh: Weibo, Internet

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