Chia tay Phạm Băng Băng, ngoại hình Lý Thần tuột dốc đến mức nào mà không thể nhận ra?

Sao quốc tế 08/02/2022 22:01

Sau 3 năm chia tay tường thành nhan sắc của Cbiz Phạm Băng Băng, Lý Thần lộ diện với visual tuột dốc không phanh khiến netizen không khỏi “bàn ra tán vào”.

Từng sở hữu body sexy “xịt máu mũi” với cơ bắp cuồn cuộn, nóng bỏng, thân hình vạm vỡ vạn người mê, thế nhưng gần đây Lý Thần lại lộ diện với nhan sắc và cơ thể “tuột dốc” đến mức không thể nhận ra. Cụ thể, 1 netizen đã bất ngờ phát hiện tài tử họ Lý xuất hiện tại 1 quán bar. Tình cũ Phạm Băng Băng đã có khoảng thời gian vui chơi hết mình, đội mũ hình con hổ, hoà chung vào không khí sôi động tại đây.

Chia tay Phạm Băng Băng, ngoại hình Lý Thần tuột dốc đến mức nào mà không thể nhận ra? - Ảnh 1
Lý Thần xuất hiện tại một quán bar dịp đầu năm, lộ rõ nhan sắc và body "xuống dốc không phanh"

Trong bức ảnh fan chụp vội, tình cũ của Phạm Băng Băng lộ gương mặt sưng phù, trông có vẻ già nua và thần thái nhợt nhạt hơn hẳn. Vóc dáng của nam diễn viên cũng không được đánh giá cao là vạm vỡ như truyền thông đồn thổi.

Chia tay Phạm Băng Băng, ngoại hình Lý Thần tuột dốc đến mức nào mà không thể nhận ra? - Ảnh 2
Nam diễn viên trông gầy gò và nhan sắc lộ rõ dấu hiệu tuổi tác

Hậu chia tay mỹ nhân họ Phạm vào năm 2019 sau 4 năm bên nhau, nhiều người không khó nhận ra Lý Thần gầy gò, thiếu sức sống và nhan sắc tuột dốc hơn hẳn. Thêm vào đó, tiếng tăm của nam diễn viên cũng không còn nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng như thời điểm còn là bạn trai của Phạm gia.

Chia tay Phạm Băng Băng, ngoại hình Lý Thần tuột dốc đến mức nào mà không thể nhận ra? - Ảnh 3

Chia tay Phạm Băng Băng, ngoại hình Lý Thần tuột dốc đến mức nào mà không thể nhận ra? - Ảnh 4

Mối tình đẹp của Lý Thần - Phạm Băng Băng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối

Từng có mối tình đẹp với Phạm Băng Băng và màn cầu hôn lãng mạn, cặp đôi khiến nhiều người tiếc nuối vì cả 2 từng có kế hoạch tổ chức đám cưới hoành tráng. Thời điểm còn hẹn hò với Phạm Băng Băng, tài tử họ Lý luôn gây ấn tượng với hình ảnh bảnh bao, nam tính. Nam diễn viên còn được nhận xét là người đàn ông xứng đôi nhất với nàng "Võ Mị Nương". Vậy nhưng, trải qua vô vàn scandal - nổi bật nhất là vụ Phạm Băng Băng trốn thuế, tình cảm của 2 người dần phai nhạt. Cuối cùng, cặp đôi xác nhận chia tay trong sự bất ngờ của đông đảo người hâm mộ trên toàn châu Á.

Chia tay Phạm Băng Băng, ngoại hình Lý Thần tuột dốc đến mức nào mà không thể nhận ra? - Ảnh 5

Chia tay Phạm Băng Băng, ngoại hình Lý Thần tuột dốc đến mức nào mà không thể nhận ra? - Ảnh 6

Nhan sắc cùng body cực phẩm "vạn người mê" của nam diễn viên trước đây

Không chỉ nhan sắc, sau khi chia tay Phạm Băng Băng, Lý Thần còn mất đi nhiều lợi ích, danh tiếng và địa vị đều trượt dốc không phanh. Nam diễn viên 7X chủ yếu chỉ để lại ấn tượng với khán giả thông qua vai trò thành viên của chương trình giải trí Keep Running. Tuy nhiên, nam diễn viên thậm chí còn bị netizen chê già, nhạt và chỉ biết xài đúng một chiêu là dùng sức mạnh cơ bắp từ show này sang show khác.

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Phải chăng vì Lý Thần không muốn bị liên lụy do sự cố trốn thuế của bạn gái mà cặp đôi chia tay trong tiếc nuối khiến cư dân mạng bất bình.

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