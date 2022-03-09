Vỡ giấc mộng hào môn, An Dĩ Hiên không còn là công chúa?

An Dĩ Hiên ăn không ngon, ngủ không yên, liên tục khóc lóc sau khi chồng bị bắt.

Từ công chúa sống trong hào môn vì nhờ phước của người chồng CEO tài giỏi, An Dĩ Hiên nay phải đối mặt với sóng gió. Nguyên nhân là vì đại gia Trần Vinh Luyện - bị bắt khẩn cấp vì tội danh rửa tiền, mở sòng bạc phi pháp.

Theo trang 163 vào ngày 8/3 đã có 1 bài viết tiết lộ cuộc sống hiện tại của An Dĩ Hiên ở thì hiện tại. Nàng "Triệu Mẫn" đang làm thủ tục ly hôn, phân chia tài sản với chồng chỉ sau hơn 1 tháng đại gia họ Trần bị bắt giữ. Được biết, chồng của An Dĩ Hiên đang đối mặt với án 20 năm tù.

Chồng An Dĩ Hiên bị bắt và có thể sẽ ngồi tù 20 năm

Đáng chú ý hơn cả, An Dĩ Hiên không hề có cổ phần trong công ty chồng, lại không có khả năng kinh doanh nên càng không được thừa kế tập đoàn. 2 đứa con của cặp đối mặt với nguy cơ không được thừa kế gia sản của bố. Tài sản lớn nhất mà An Dĩ Hiên hiện có chính là 1 căn biệt thự trị giá hàng trăm triệu tệ (vài trăm tỷ đồng).

An Dĩ Hiên đối mặt với nguy cơ trắng tay

Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn được truyền thông chia sẻ, An Dĩ Hiên đến nay vẫn chưa phản hồi về tin đồn ly hôn. Các fan và cư dân mạng mong An Dĩ Hiên có thể trụ vững trong khoảng thời gian khó khăn này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-giac-mong-hao-mon-an-di-hien-khong-con-la-cong-chua-454548.html