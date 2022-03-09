Lộ tạo hình phim chính kịch mới của Địch Lệ Nhiệt Ba, có gì mà bùng nổ visual đến vậy?

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới khiến cư dân mạng dậy sóng.
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Sáng 8/3, Địch Lệ Nhiệt Ba xác nhận tham gia dự án phim Công Tố Tinh Anh. Cô còn xuất hiện tại buổi lễ khai máy chính thức của bộ phim. Ngay lập tức, trên Weibo đang lan truyền loạt ảnh được cho là tạo hình đầu tiên về diện mạo luật sư của Địch Lệ Nhiệt Ba.
Không còn là mĩ nhân trong phim cổ trang, Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở về đời thực với vai diễn mới so với các vai trước đây. Trong loạt ảnh mới nhất, Địch Lệ Nhiệt Ba bùng nổ visual đỉnh của chóp khi khoe trọn nhan sắc tuyệt đẹp trong bộ quần áo luật sư, được cho là tạo hình trong phim mới Công Tố Tinh Anh. Cô nàng tạm rủ bỏ hình ảnh ngữ chính ngôn tình để lột xác thành người phụ nữ trưởng thành, mạnh mẽ và có ánh mắt kiên định.
Bên cạnh đó, Địch Lệ Nhiệt Ba còn để kiểu tóc cột gọn gàng, giản dị chứ không cầu kỳ như xưa nay, ngược lại càng khiến nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương thêm phần cuốn hút. Dù đây chưa phải tạo hình chính thức của nữ diễn viên trong Công Tố Tinh Anh nhưng cũng đủ để dan của cô nàng chuẩn bị sẵn sàng tâm thế chờ đón thần tượng "tiến công" vào mảng phim chiếu đài và thể loại chính kịch khó nhằn.