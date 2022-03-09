Lộ tạo hình phim chính kịch mới của Địch Lệ Nhiệt Ba, có gì mà bùng nổ visual đến vậy?

Sao quốc tế 09/03/2022 15:28

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới khiến cư dân mạng dậy sóng.

Sáng 8/3, Địch Lệ Nhiệt Ba xác nhận tham gia dự án phim Công Tố Tinh Anh. Cô còn xuất hiện tại buổi lễ khai máy chính thức của bộ phim. Ngay lập tức, trên Weibo đang lan truyền loạt ảnh được cho là tạo hình đầu tiên về diện mạo luật sư của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Không còn là mĩ nhân trong phim cổ trang, Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở về đời thực với vai diễn mới so với các vai trước đây. Trong loạt ảnh mới nhất, Địch Lệ Nhiệt Ba bùng nổ visual đỉnh của chóp khi khoe trọn nhan sắc tuyệt đẹp trong bộ quần áo luật sư, được cho là tạo hình trong phim mới Công Tố Tinh Anh. Cô nàng tạm rủ bỏ hình ảnh ngữ chính ngôn tình để lột xác thành người phụ nữ trưởng thành, mạnh mẽ và có ánh mắt kiên định.

Lộ tạo hình phim chính kịch mới của Địch Lệ Nhiệt Ba, có gì mà bùng nổ visual đến vậy? - Ảnh 1
Lộ tạo hình phim chính kịch mới của Địch Lệ Nhiệt Ba, có gì mà bùng nổ visual đến vậy? - Ảnh 2 

Lộ tạo hình phim chính kịch mới của Địch Lệ Nhiệt Ba, có gì mà bùng nổ visual đến vậy? - Ảnh 3

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận lời đóng phim mới với bối cảnh hiện đại thay vì cổ trang 

Bên cạnh đó, Địch Lệ Nhiệt Ba còn để kiểu tóc cột gọn gàng, giản dị chứ không cầu kỳ như xưa nay, ngược lại càng khiến nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương thêm phần cuốn hút. Dù đây chưa phải tạo hình chính thức của nữ diễn viên trong Công Tố Tinh Anh nhưng cũng đủ để dan của cô nàng chuẩn bị sẵn sàng tâm thế chờ đón thần tượng "tiến công" vào mảng phim chiếu đài và thể loại chính kịch khó nhằn.

Lộ tạo hình phim chính kịch mới của Địch Lệ Nhiệt Ba, có gì mà bùng nổ visual đến vậy? - Ảnh 4
Lộ tạo hình phim chính kịch mới của Địch Lệ Nhiệt Ba, có gì mà bùng nổ visual đến vậy? - Ảnh 5
Lộ tạo hình phim chính kịch mới của Địch Lệ Nhiệt Ba, có gì mà bùng nổ visual đến vậy? - Ảnh 6
Lộ tạo hình phim chính kịch mới của Địch Lệ Nhiệt Ba, có gì mà bùng nổ visual đến vậy? - Ảnh 7

Lộ tạo hình phim chính kịch mới của Địch Lệ Nhiệt Ba, có gì mà bùng nổ visual đến vậy? - Ảnh 8

Tạo hình trong phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến mạng xã hội dậy sóng

 

Địch Lệ Nhiệt Ba 'náo loạn' mạng xã hội bởi vẻ đẹp tựa như tiên, hé lộ vai diễn đầy thử thách trong phim mới

Địch Lệ Nhiệt Ba 'náo loạn' mạng xã hội bởi vẻ đẹp tựa như tiên, hé lộ vai diễn đầy thử thách trong phim mới

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" bởi vẻ đẹp vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   nhan sắc thật địch lệ nhiệt ba diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lệ Nhiệt Ba phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba 'náo loạn' mạng xã hội bởi vẻ đẹp tựa như tiên, hé lộ vai diễn đầy thử thách trong phim mới

Địch Lệ Nhiệt Ba 'náo loạn' mạng xã hội bởi vẻ đẹp tựa như tiên, hé lộ vai diễn đầy thử thách trong phim mới

Màn 'đọ sắc' giữa các tiểu hoa đán 9x: Nhan sắc của Triệu Lộ Tư liệu có 'lép vế' trước Địch Lệ Nhiệt Ba

Màn 'đọ sắc' giữa các tiểu hoa đán 9x: Nhan sắc của Triệu Lộ Tư liệu có 'lép vế' trước Địch Lệ Nhiệt Ba

Dàn phim Hoa ngữ phát sóng vào tháng 3: Sự 'so kè' của Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba

Dàn phim Hoa ngữ phát sóng vào tháng 3: Sự 'so kè' của Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba

Từng để lộ vòng eo kém thon, đôi chân đầy mỡ, liệu Địch Lệ Nhiệt Ba có gầy trơ xương như lời đồn?

Từng để lộ vòng eo kém thon, đôi chân đầy mỡ, liệu Địch Lệ Nhiệt Ba có gầy trơ xương như lời đồn?

Dàn sao nữ Hoa ngữ ám ảnh khi bị bắt nạt học đường: Mã Tư Thuần bị ép uống nước giẻ lau, Địch Lệ Nhiệt Ba âm thầm chịu đựng

Dàn sao nữ Hoa ngữ ám ảnh khi bị bắt nạt học đường: Mã Tư Thuần bị ép uống nước giẻ lau, Địch Lệ Nhiệt Ba âm thầm chịu đựng

Vượt qua nhiều sao hạng A đầy kinh nghiệm, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính cùng 'Ảnh đế' Lưu Diệp

Vượt qua nhiều sao hạng A đầy kinh nghiệm, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính cùng 'Ảnh đế' Lưu Diệp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào