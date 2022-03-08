Gigi Hadid lên tiếng ủng hộ quyên góp tiền kiếm được từ tuần lễ thời trang Fashion Week cho những người tị nạn Ukraine

Sao quốc tế 08/03/2022 15:45

Siêu mẫu Gigi Hadid đã cam kết đóng góp thu nhập của mình từ Tuần lễ thời trang cho các hoạt động của Ukraine khi đất nước này tiếp tục chiến đấu với Nga trong cuộc chiến leo thang hiện nay.

Gigi Hadid đã trở thành người nổi tiếng mới nhất cam kết một khoản tiền mặt lớn cho những người ở Ukraine, những người bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Nga.

Siêu mẫu 26 tuổi đã trình diễn xuất sắc trên đường băng trong Tuần lễ thời trang Fashion Week và cam kết sẽ đóng góp lớn cho những người Ukraine.

Ngôi sao đã đăng bài trên Instagram vào Chủ nhật để thông báo với 72,7 triệu người theo dõi của cô. Cô giải thích rằng dù công việc của cô chỉ xoay quanh công việc của cô trên sàn catwalk, cô cũng có trách nhiệm phải trả ơn cho những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn và cô đang làm điều đó một cách trọng đại bằng cách quyên góp toàn bộ thu nhập của mình từ chiến dịch Mùa thu 2022 cho các tổ chức ở Ukraine.

Trong một bài đăng dài mà cô đã tải lên cùng với những bức ảnh chụp từ các buổi trình diễn thời trang mới nhất của mình, cô viết: "Lịch trình của Tháng thời trang đã được định sẵn, vì vậy tôi và các đồng nghiệp của tôi phải trình làng những bộ sưu tập thời trang mới trong thời điểm đau thương trong lịch sử này."

Gigi Hadid lên tiếng ủng hộ quyên góp tiền kiếm được từ tuần lễ thời trang Fashion Week cho những người tị nạn Ukraine - Ảnh 1
Gigi Hadid lên tiếng ủng hộ quyên góp tiền kiếm được từ tuần lễ thời trang Fashion Week cho những người tị nạn Ukraine - Ảnh 2

"Những người mẫu như chúng tôi không có quyền kiểm soát hầu hết các lịch trình làm việc của mình, nhưng chúng tôi muốn trình diễn 'vì' điều này. Theo bước chân của người bạn @micarganaraz, tôi cam kết quyên góp thu nhập của mình từ các chương trình Fashion Week mùa thu 2022 để hỗ trợ những người phải đau khổ vì cuộc chiến ở Ukraine, cũng như tiếp tục hỗ trợ những người đang trải qua cuộc chiến tương tự ở Palestine.

Đôi mắt và trái tim của chúng ta phải rộng mở trước mọi sự bất công của con người. Cầu mong tất cả chúng ta coi nhau như người thân, vượt lên trên rào cản chính trị, chủng tộc, tôn giáo".

Cô kết thúc bài đăng của mình với thông điệp mang tính mệnh lệnh: "Hãy chung tay vì Ukraine và Palestine. Hòa bình. Hòa bình. Hòa bình."

Gigi Hadid lên tiếng ủng hộ quyên góp tiền kiếm được từ tuần lễ thời trang Fashion Week cho những người tị nạn Ukraine - Ảnh 3

Bài đăng của cô đã nhận được rất nhiều sự tích cực từ những người theo dõi cô, với hơn 1,4 triệu người - bao gồm cả Hailey Bieber. Những ngôi sao như Diane von Furstenberg và Giampaolo Sgura cũng nằm trong số những người để lại những bình luận tích cực.

Tháng trước Gigi cũng để lại một tuyên bố trên trang Instagram của cô ấy về cuộc xung đột Ukraine. Nói về câu chuyện của mình, cô viết: "Trái tim tôi đang đau đớn cho Ukraine và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thực tế không thể tưởng tượng này..."

Những người nổi tiếng khác cũng đóng góp cho các hoạt động của Ukraine bao gồm Mila Kunis và Ashton Kutcher. Nữ diễn viên Mila sinh ra ở Ukraine và cùng với chồng, đồng thời là cựu bạn diễn của That 70s Show, cam kết quyên góp lên tới 2,25 triệu bảng Anh cho người dân Ukraine.

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Từ khóa:   Gigi Hadid Fashion Week Ukraine

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