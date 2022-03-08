Từng được 'săn đón' trong Cbiz, chồng cũ Dương Mịch bị chê hết thời chỉ vì lý do này

Sao quốc tế 08/03/2022 15:00

Mới đây, Lưu Khải Uy đăng lên mạng lên mạng xã hội video khám phá chợ đêm ở Vũ Hán.

Mới đây, Lưu Khải Uy đăng lên mạng lên mạng xã hội video khám phá chợ đêm ở Vũ Hán. Trong video, chồng cũ Dương Mịch ăn mặc giản dị, đeo kính và khẩu trang đi dạo trong chợ đêm. Anh quan sát các quầy hàng, có ghé vào một hàng bán đồ chơi với ý định mua quà cho con gái Tiểu Gạo Nếp. Cuối cùng, anh dừng lại ở quán ăn, gọi một hộp mì gạo giá 5 tệ và ngồi ở bàn ven đường thưởng thức.

Đoạn video thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người nhận xét, từ sau khi ly hôn Dương Mịch, Lưu Khải Uy ngày càng không giống người nổi tiếng. Anh dẫn theo người quay phim đi khắp chợ đêm nhưng không ai nhận ra anh là người nổi tiếng, kể cả khi cởi bỏ khẩu trang để thưởng thức đồ ăn.

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Lưu Khải Uy ăn mì trong chợ đêm - Ảnh: Internet

Lưu Khải Uy từng là diễn viên kiêm ca sĩ Hong Kong phát triển sự nghiệp ở cả Hong Kong lẫn đại lục. Nhiều năm về trước, anh là ngôi sao được săn đón, tham gia nhiều tác phẩm cả truyền hình và điện ảnh. Đáng nhớ nhất là vai nam chính Mạc Thiệu Khiêm trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Thiên Sơn Mộ Tuyết" (2011). Anh được khán giả yêu mến khi hóa thân thành công vào vai một tổng tài lạnh lùng, độc đoán nhưng thâm tình.

Tuy nhiên, những năm gần đây, nam diễn viên ngày càng ít đóng phim, cũng không có tác phẩm tạo tiếng vang như xưa. Bộ phim gần nhất anh tham gia là "Đây chính là cuộc sống" (2020).

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Lưu Khải Uy từng là diễn viên kiêm ca sĩ Hong Kong phát triển sự nghiệp ở cả Hong Kong lẫn đại lục - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, Lưu Khải Uy giảm bớt khối lượng công việc, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Trong khi đó, Dương Mịch ưu tiên phát triển sự nghiệp hơn. Không thành công như vợ cũ, Lưu Khải Uy lại được ca ngợi vì là người cha tốt, có trách nhiệm. Dương Mịch ngược lại bị chỉ trích quá coi trọng kiếm tiền, bỏ bê con cái.

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Vào ngày 6/2, trang tin tức Sohu đã có một bài đăng về cuộc sống và công việc hiện tại của Lưu Khải Uy.

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