Rosé BLACKPINK tiết lộ lý do học trượt ván

Trong cuộc trò chuyện với Dazed Korea cho số tháng 3, nhà sản xuất hit On The Ground tiết lộ rằng cô bị thu thút một cách kỳ lạ bởi bộ môn trượt ván trong thời gian gần đây.

Thành viên Rosé của BLACKPINK, tên thật là Roseanne Park, đã tiết lộ lý do đằng sau việc học trượt ván.

Đôi lúc trong khi đứng yên, tôi lại nảy ra ý tưởng gì đó, ”cô bắt đầu chia sẻ. “Bây giờ nghĩ lại, nó hơi kỳ lạ nên nghe có vẻ buồn cười, nhưng một ngày nọ, tôi tưởng tượng mình đang trượt ván khi đang ngủ. Vì vậy, tôi đột nhiên đứng dậy và quyết định rằng tôi nên học trượt ván, ”

“Tôi nghĩ rằng tôi may mắn với mọi thứ. Ngay cả khi bạn nhìn xung quanh vì bạn muốn học hỏi điều gì đó thì nó cũng không dễ dàng như bạn muốn. Nhưng khi đó, tôi đã trở nên tiến bộ hơn rất nhiều trong việc học trượt ván. Lúc đầu tôi cảm thấy ổn khi tôi ngã xuống. Tôi đoán tôi đã sẵn sàng cho cú ngã đó, bởi vì tôi tự hỏi khi nào tôi sẽ ngã, và sau cú đó tôi đã nghĩ rằng 'Mình đã ngã rồi đấy'," Rosé nhớ lại.

Rosé gần đây đã tạm hoãn một số lịch trình ở nước ngoài sau khi xét nghiệm PCR và xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28.2. Các thành viên còn lại của Blackpink cũng đã làm xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

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