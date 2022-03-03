Hailey Bieber chia sẻ bức ảnh thời thơ ấu của Justin Bieber vào ngày sinh nhật thứ 28 của nam ca sĩ

Vào ngày 1/3 vừa qua, ngôi sao ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Canada Justin Bieber đã tổ chức sinh nhật lần thứ 28 của mình và nhận được nhiều lời chúc ngọt ngào từ hàng triệu người hâm mộ trên mạng xã hội.

Hailey Bierber - vợ của giọng ca "Sorry" là người đầu tiên chúc anh trong ngày đặc biệt này. Siêu mẫu đã đăng tải trên Instagram và chia sẻ những bức ảnh chưa từng được tiết lộ, bao gồm cả những hình ảnh thời thơ ấu của Justin để chúc anh một sinh nhật thật hạnh phúc.

Cô viết, “Chúc mừng sinh nhật chàng trai của em… có rất nhiều điều tuyệt vời và tươi đẹp trong cuộc sống này, nhưng phần đẹp nhất là khi em được sống cùng anh. Em yêu anh .. chúng ta hãy cùng chúc mừng sinh nhật này nhé” kèm theo một biểu tượng cảm xúc trái tim.

Vào thứ Tư, rapper và nhà thiết kế nổi tiếng Kanye West đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Justin Bieber trong ngày sinh nhật 28 tuổi của anh.

Rapper đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện video của anh ấy với ca sĩ người Canada để chúc mừng sinh nhật Justin trên Instagram. Justin Bieber sau đó đã lên Instagram để chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện tương tự từ điện thoại của mình để cảm ơn rapper đã nhớ đến anh vào ngày sinh nhật này.

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