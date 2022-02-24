8 MV của Kpop đẹp như phim truyền hình khiến fan mong chuyển thể thành K-Drama

BTOB mang đến một câu chuyện đau lòng nơi niềm tin, tình yêu và số phận đan xen. Video ca nhạc đầy hành động này là bối cảnh tuyệt vời nhất cho một bộ phim truyền hình hồi hộp có thể khiến khán giả đứng ngồi không yên với mọi cảnh quay.

2. BLACKPINK - "Lovesick Girls"

8 MV của Kpop đẹp như phim truyền hình này khiến fan mong chuyển thể thành K-Drama (Ảnh minh họa)

MV của BLACKPINK - "Lovesick Girls" đem đến cho chúng ta câu chuyện hoàn hảo về "cô gái gặp gỡ chàng trai". Cốt truyện đề cập đến tình yêu, sự đau lòng và sự chấp nhận bản thân một cách mới mẻ sẽ tạo nên một bộ phim truyền hình tuổi mới lớn xuất sắc.

3. Lee Hi - "Savior" (Feat. B.I)

8 MV của Kpop đẹp như phim truyền hình này khiến fan mong chuyển thể thành K-Drama (Ảnh minh họa)

“Savior” của Lee Hi khiến chúng ta nhớ đến nhiều bộ phim truyền hình mà nhân vật chính quen nhau từ nhỏ, xa cách một thời gian và gặp lại nhau khi trưởng thành. Mặc dù đó là một mối quan hệ lãng mạn, nhưng sự biến tấu độc đáo của video ca nhạc này khiến nó trở nên thú vị hơn khi xem như một bộ phim truyền hình hoặc một bộ phim ngắn.

4. Red Velvet - "Psycho"

8 MV của Kpop đẹp như phim truyền hình này khiến fan mong chuyển thể thành K-Drama (Ảnh minh họa)

Phim kinh dị tâm lý là viên ngọc quý hiếm so với các thể loại khác trong thế giới K-Drama. MV nhẹ nhàng nhưng có phần bí ẩn, các tình tiết chuyển biến liên tục, đặc biệt nếu câu chuyện diễn ra trong một trại tị nạn ma ám hoặc một khách sạn bỏ hoang, nơi Red Velvet đóng vai những nhân viên kỳ quặc không bao giờ rời khỏi nơi này sẽ là một ý tưởng táo bạo cho một bộ phim.

5. AKMU - “NAKKA” (với IU)

8 MV của Kpop đẹp như phim truyền hình này khiến fan mong chuyển thể thành K-Drama (Ảnh minh họa)

Những bộ phim truyền hình giả tưởng giới thiệu trò chơi trí óc và ảo ảnh quang học luôn thú vị khi xem. AKMU và IU đã mang đến cho chúng ta một khía cạnh khá thú vị về vấn đề này. Cốt truyện trở nên đen tối trước khi đi đến một kết thúc đầy hy vọng thu hút người xem!

6. MONSTA X - "DRAMARAMA"

8 MV của Kpop đẹp như phim truyền hình này khiến fan mong chuyển thể thành K-Drama (Ảnh minh họa)

MONSTA X đưa chúng ta vào một sứ mệnh du hành thời gian, nơi cuộc sống của họ đang bị đe dọa. Các thành viên cố gắng cứu lấy nhau, nhưng không phải tất cả đều thành công. Đây sẽ là một bộ phim truyền hình xuất sắc về tình bạn, sự hy sinh và lòng dũng cảm.

7. BTS - "Blood Sweat & Tears"

8 MV của Kpop đẹp như phim truyền hình này khiến fan mong chuyển thể thành K-Drama (Ảnh minh họa)

Khi “Blood Sweat & Tears” công chiếu, từ những hình ảnh đầu tiên đã mê hoặc người xem. Bên cạnh tính thẩm mỹ, cốt truyện giống như một tác phẩm truyền kỳ là lý do khiến chúng ta cần một bộ phim truyền hình chuyển thể.

8. Epik High - “Rosario” ft. CL, Zico

8 MV của Kpop đẹp như phim truyền hình này khiến fan mong chuyển thể thành K-Drama (Ảnh minh họa)

Bất cứ ai biết đến Epik High đều quen thuộc với tình yêu diễn xuất của họ. Bộ ba mang đến cho chúng ta ý tưởng về một bộ phim tội phạm về chủ đề mafia. Đặc biệt là khi có sự xuất hiện của Zico và CL tạo nên một bối cảnh hoàn hảo.