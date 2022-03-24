Mỹ nữ "Ngọc trai đen" Yuri (SNSD) khoe vẻ đẹp quý phái trong bộ cánh đen quyền lực: Sức hút của idol gen 2 quả là 'không thể chối từ'

Sao quốc tế 24/03/2022 11:06

Mới đây nàng “Ngọc trai đen” Yuri (SNSD) đã khoe khéo nhan sắc ngày một lên hương và thần thái "cộp mác" vườn bông nhà SM khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Mỹ nữ 'Ngọc trai đen' Yuri (SNSD) khoe vẻ đẹp quý phái trong bộ cánh đen quyền lực: Sức hút của idol gen 2 quả là 'không thể chối từ' - Ảnh 1

Ảnh từ Instagram của Yuri

Thành viên nhóm nhạc nữ “quốc dân” SNSD kiêm nữ diễn viên Yuri đã đăng hình ảnh trên Instagram của mình vào tối ngày 23.

Trong các bức ảnh được đăng lên, cho thấy Yuri đã đến dự một sự kiện và “check-in” trong phòng vệ sinh sang chảnh.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Yuri, cô nàng đã thể hiện vẻ ngoài sang trọng của mình khi kết hợp bộ đồ đen tuyền quyền lực với giày cao gót vàng, làm toát lên vẻ quý phái và bí ẩn từ chính tên gọi “Ngọc trai đen” của mình.

Mỹ nữ 'Ngọc trai đen' Yuri (SNSD) khoe vẻ đẹp quý phái trong bộ cánh đen quyền lực: Sức hút của idol gen 2 quả là 'không thể chối từ' - Ảnh 2
Mỹ nữ 'Ngọc trai đen' Yuri (SNSD) khoe vẻ đẹp quý phái trong bộ cánh đen quyền lực: Sức hút của idol gen 2 quả là 'không thể chối từ' - Ảnh 3
Nhan sắc không phải dạng vừa của nữ idol gen 2 - Ảnh: Internet

Được biết, thời gian gần đây Yuri đã tham gia chương trình giải trí của Disney mang tên 'The Zone: Endure to Survive'. Đây là chương trình thực tế phiêu lưu không thể đoán trước, trong đó Yoo Jae-suk, Lee Kwang-soo, Yuri và những khách mời đặc biệt thực hiện một nhiệm vụ, 'phải sống sót vô điều kiện' trong một thế giới vô định đầy rẫy nguy hiểm.

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Từ khóa:   Yuri (SNSD) Nữ diễn viên Hàn Quốc Kbiz

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