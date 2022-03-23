Jung Soo-jung (Krystal) - Khoe vẻ đẹp tràn đầy sức sống và đẳng cấp quý cô ở 29 tuổi trong trang phục sơ mi trắng đơn giản và đôi môi đỏ quyến rũ

Jung Soo-jung (Krystal) khoe vẻ đẹp rạng rỡ của mình ở tuổi 29.

Instagram của Krystal

Vào tối ngày 22/3, nữ diễn viên Jung Soo-jung (Nghệ danh Krystal), cựu thành viên của nhóm f(x), đã đăng một vài bức ảnh lên Instagram của mình.

Trong những bức ảnh được công bố, Soo-jung khoe vẻ đẹp trong sáng khi mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Đôi môi đỏ mọng khiến cô nàng trông sành điệu hơn.

Từng đường nét trên khuôn mặt tôn lên vẻ mạnh mẽ của cô nàng. Vẻ đẹp của Soo-jung rất hợp với mái tóc dài của cô ấy đã khiến nhiều người trầm trồ và nhận được nhiều lời khen có cánh từ người xem.

Vẻ đẹp như nàng thơ của em gái ruột Jessica

Trong khi đó, Jung Soo-jung đang tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình phát sóng mỗi thứ Hai-thứ Ba của đài KBS 2TV “Crazy Love”. "Crazy Love" là một bộ phim tình cảm lãng mạn ngọt ngào và điên rồ kể về một người đàn ông giả vờ bị mất trí nhớ sau khi biết rằng mình bị sát hại và một cô thư ký đóng giả làm vị hôn thê của người đàn ông đó cho rằng không còn nhiều thời gian để sống. Phim được phát sóng vào thứ Hai và thứ Ba hàng tuần lúc 9:30 tối.

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