BLACKPINK vượt mặt Justin Bieber với lượng subscriber "cực khủng" trên Youtube, sức hút từ 4 cô gái nhà YG đúng là "không phải dạng vừa"

"Gà cưng" nhà YG luôn đứng top thịnh hành trên Youtube với lượng view cực khủng.

MV "DDU-DU DDU-DU" của BLACKPINK vượt mốc 1,8 tỷ lượt xem trên Youtube vào ngày 1 tháng 2 chỉ sau khoảng 3 năm 7 tháng MV được phát hành. 1,8 tỷ lượt xem là con số con nhất đối với các MV K-pop. "DDU-DU DDU-DU" cũng được đứng hạng 2 trong mục "MV K-POP được xem nhiều nhất trên thế giới" trên YouTube vào năm 2018. Và hiện tại, kênh Youtube của BLACKPINK đã có hơn 72,7 triệu người đăng ký, đây là con số cao nhất đối với nghệ sĩ trên toàn cầu. Tiếp sau đó là Jusin Bieber đứng thứ 2 với 67.8 subscribers và vị trí thứ 3 thuộc về BTS với 64,4 triệu subscribers.

Không kém cạnh BLACKPINK, BTS cũng đạt được những danh hiệu "khủng" trên nền tảng Youtube.

MV "Butter" của BTS thậm chí đã vượt qua con số 200 triệu lượt xem chỉ trong 4 ngày sau khi phát hành trên YouTube vào tháng 5 năm ngoái. Hiện tại, con số đã vượt qua 700 triệu lượt xem. MV "Butter" của BTS ghi nhận số lượng người xem hơn 3,9 triệu tại thời điểm mới ra mắt, đó là kỷ lục cao nhất từ ​​trước đến nay. Vì vậy, BTS đã giành lấy "ngôi vương" cho hạng mục "MV được xem nhiều nhất" trên Youtube trong 24 giờ phát hành.

TWICE của JYP cũng góp mặt vào danh sách nghệ sĩ K-pop có tầm ảnh hưởng lớn trên Youtube.

MV debut của TWICE - "Like OOH-AHH" vượt qua 200 triệu lượt xem trên YouTube vào tháng 11 năm 2017 (hiện tại đã hơn 440 triệu lượt xem). TWICE đã đạt được kỷ lục tuyệt vời với tổng cộng ba MV cán mốc hơn 200 triệu lượt xem (bao gồm cả "TT" và "Cheer Up"). Vào thời điểm đó, TWICE trở thành nhóm nhạc nữ K-Pop đầu tiên có 3 MV vượt con số 200 triệu lượt xem và là nhóm nhạc nữ thứ ba trên thế giới giữ kỷ lục này sau Fifth Harmony và Little Mix.