BLACKPINK vượt mặt Justin Bieber với lượng subscriber "cực khủng" trên Youtube, sức hút từ 4 cô gái nhà YG đúng là "không phải dạng vừa"

Tuần này, trang "'The Influencer" đã phân tích "Màn biểu diễn có tầm ảnh hưởng trên Youtube của các thần tượng K-Pop" và theo một khảo sát có tên "Báo cáo xu hướng nội dung sáng tạo của Hoa Kỳ 2021', kết quả khảo sát tại Mỹ cho thấy 2.000 người đàn ông và phụ nữ từ 15 đến 59 tuổi khi được hỏi "Bạn sử dụng nền tảng nào để xem các nội dung về Hàn Quốc", có 86,9% tổng số đã trả lời chính là "Youtube". Nhờ khả năng tiếp cận tuyệt vời của nền tảng Youtube, người xem có thể thưởng thức các video của thần tượng mà mình yêu thích bất kể thời gian và địa điểm.

Nền tảng Youtube đang trở thành một trong những sân khấu chính của các thần tượng K-pop. Khi các ngôi sao không thể gặp trực tiếp người hâm mộ kể từ khi đại dịch bùng nổ, đây chính là cầu nối thiết thực nhất. Nhiều nội dung như MV, video dance cover của các thần tượng được đăng tải lên kênh Youtube và nhận được lượt view cực khủng cho thấy sức ảnh hưởng của K-pop lan tỏa ngày càng mạnh trên toàn thế giới. Các "video reaction" và những ý tưởng "dance challenge" cũng là một hình thức đăng tải để kéo thêm nhiều fan mới.

"Gà cưng" nhà YG luôn đứng top thịnh hành trên Youtube với lượng view cực khủng.

MV "DDU-DU DDU-DU" của BLACKPINK vượt mốc 1,8 tỷ lượt xem trên Youtube vào ngày 1 tháng 2 chỉ sau khoảng 3 năm 7 tháng MV được phát hành. 1,8 tỷ lượt xem là con số con nhất đối với các MV K-pop. "DDU-DU DDU-DU" cũng được đứng hạng 2 trong mục "MV K-POP được xem nhiều nhất trên thế giới" trên YouTube vào năm 2018. Và hiện tại, kênh Youtube của BLACKPINK đã có hơn 72,7 triệu người đăng ký, đây là con số cao nhất đối với nghệ sĩ trên toàn cầu. Tiếp sau đó là Jusin Bieber đứng thứ 2 với 67.8 subscribers và vị trí thứ 3 thuộc về BTS với 64,4 triệu subscribers.

Không kém cạnh BLACKPINK, BTS cũng đạt được những danh hiệu "khủng" trên nền tảng Youtube.

MV "Butter" của BTS thậm chí đã vượt qua con số 200 triệu lượt xem chỉ trong 4 ngày sau khi phát hành trên YouTube vào tháng 5 năm ngoái. Hiện tại, con số đã vượt qua 700 triệu lượt xem. MV "Butter" của BTS ghi nhận số lượng người xem hơn 3,9 triệu tại thời điểm mới ra mắt, đó là kỷ lục cao nhất từ ​​trước đến nay. Vì vậy, BTS đã giành lấy "ngôi vương" cho hạng mục "MV được xem nhiều nhất" trên Youtube trong 24 giờ phát hành.

TWICE của JYP cũng góp mặt vào danh sách nghệ sĩ K-pop có tầm ảnh hưởng lớn trên Youtube.

MV debut của TWICE - "Like OOH-AHH" vượt qua 200 triệu lượt xem trên YouTube vào tháng 11 năm 2017 (hiện tại đã hơn 440 triệu lượt xem). TWICE đã đạt được kỷ lục tuyệt vời với tổng cộng ba MV cán mốc hơn 200 triệu lượt xem (bao gồm cả "TT" và "Cheer Up"). Vào thời điểm đó, TWICE trở thành nhóm nhạc nữ K-Pop đầu tiên có 3 MV vượt con số 200 triệu lượt xem và là nhóm nhạc nữ thứ ba trên thế giới giữ kỷ lục này sau Fifth Harmony và Little Mix.