Họ khiến người hâm mộ bất ngờ khi thú nhận rằng cả hai chưa bao giờ dùng bữa cùng nhau.

Vào ngày 22/3 vừa qua, trên kênh YouTube chính thức của TWICE đã đăng tải một video của Nayeon và Tzuyu trò chuyện khi dùng bữa cùng nhau.

Nayeon và Tzuyu ngồi trong không gian dễ chịu tại một nhà hàng, vừa trò chuyện vừa ăn những món mà ngày thường họ muốn ăn.

Youtube "TWICE"

Nayeon bắt đầu kể từ câu chuyện khi mới đầu ra mắt, mặc dù cô ấy ở cùng các thành viên mỗi ngày nhưng dường như họ không hề mâu thuẫn.

Sau đó, Nayeon tiết lộ rằng cô ấy dường như chưa bao giờ mâu thuẫn với Tzuyu.

Tzuyu cũng đồng cảm với điều này và tiếp nối cuộc trò chuyện.

Tzuyu đã thành thật bày tỏ cảm xúc thật của mình rằng nếu không ở cùng nhóm với chị Nayeon, có lẽ bây giờ bản thân cô ấy đã không gần gũi với chị ấy đến như thế này.

Youtube "TWICE"

Một thông tin bên lề: khi Tzuyu gia nhập JYP Entertainment, Nayeon đã ở trong đội hình nhóm debut và là tiền bối thực tập sinh.

Nayeon nghe Tzuyu nói thì mỉm cười gật đầu như hiểu được nỗi lòng của Tzuyu.

Ngoài ra, TWICE có dự kiến sẽ gặp gỡ người hâm mộ trên khắp thế giới qua chuyến lưu diễn Tokyo Dome vào tháng 4 sau khi kết thúc chuyến lưu diễn tại Mỹ.