V (BTS) vượt 6,5 triệu người theo dõi trên Spotify - Mức tăng solo cao nhất Hàn Quốc trong năm 2022

Sao quốc tế 22/03/2022 06:40

V (BTS) đang chứng minh sức ảnh hưởng của mình khi vượt qua 6,5 triệu người theo dõi trên nền tảng nhạc số lớn nhất thế giới Spotify.

V (BTS) vượt 6,5 triệu người theo dõi trên Spotify - Mức tăng solo cao nhất Hàn Quốc trong năm 2022 - Ảnh 1

V (BTS)

Ngày 19/3, theo Spotify số người theo dõi của nam thần tượng đã lên đến 6.517.150 người. Nam thần tượng là một trong tổng số 1154 nghệ sĩ Kpop đăng ký tham gia Spotify, với thành tích này nam thần tượng đã đứng vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng tổng và thứ 5 trong bảng xếp hạng nghệ sĩ solo.

Sau khi phát hành “Christmas Tree” V đang thể hiện sức mạnh nhạc số mạnh mẽ với số lượng người theo dõi Spotify tăng chóng mặt.

Vào 1/2022, mức tăng số người theo dõi Spotify của nam thần tượng đứng thứ 3 về tốc độ tăng trưởng trong số tất cả các nghệ sĩ K-pop bao gồm cả nhóm nhạc và đứng thứ 2 trong tháng 2. Thành tích cho thấy sức ảnh hưởng với tư cách là nghệ sĩ solo của V và nam thần tượng đang thể hiện sự tồn tại tỏa sáng của mình với tư cách là một nghệ sĩ solo.

Trên trang Spotify của V, ba bản OST và bao gồm cả bài hát của chính V đã được đăng tải. Bài hát OST 'It’s you even if you die' do nam thần tượng sáng tác, viết lời và sản xuất cho bộ phim truyền hình Hwarang, bộ phim là nơi nam thần tượng bước những bước đầu tiên với tư cách là một diễn viên, OST 'Sweet Night' và 'That Year We' của Itaewon class, OST ‘Christmas Tree'.

V đang phá kỷ lục K-pop với tư cách là nghệ sĩ solo chứ không phải là với tư cách một thành viên của BTS. Với 'Sweet Night', nam thần tượng đứng đầu bảng xếp hạng iTunes ở 118 quốc gia lớn trên thế giới và phá kỷ lục với tư cách nghệ sĩ trẻ nhất trên toàn thế giới.

V (BTS) vượt 6,5 triệu người theo dõi trên Spotify - Mức tăng solo cao nhất Hàn Quốc trong năm 2022 - Ảnh 2

V (BTS)

“Christmas Tree” được phát hành vào đêm Giáng sinh năm ngoái đã trở thành OST Hàn Quốc đầu tiên lọt vào BXH Hot 100 của Mỹ. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên trong lịch sử K-pop bài hát đứng hai tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Billboard 'Holiday 100' với đối tượng là các ca khúc mùa đông hàng tuần tại Mỹ.

'Sweet Night' hiện đã phá vỡ 210 triệu lượt stream trên Spotify được ghi nhận là bài OST có lượt stream nhiều nhất trong lịch sử OST của Hàn Quốc và 'Christmas Tree' đã phá kỉ lục 75 triệu lượt stream trong thời gian ngắn nhất của các nam ca sĩ solo K-pop. Hiện tại, ba bài hát OST đã có tổng cộng 396 triệu lượt stream.

Ngày 20/3, trong chương trình V Live cùng các thành viên trong nhóm, V cho biết: "Tôi rất hài lòng với những bài hát gần đây và bây giờ chúng dường như đang ở đỉnh cao về mặt âm nhạc". Dự kiến, nam thần tượng sẽ nhanh chóng phát hành mixtape, càng làm tăng sự kỳ vọng của người hâm mộ về việc phát hành mixtape của nam thần tượng.

Từ khóa:   V BTS Sao Hàn Kbiz

TIN LIÊN QUAN

“Người yêu của nàng hồ ly Shin Min Ah” Kim Woo Bin đăng tải hình ảnh khuôn mặt đẹp trai không tì vết, dân mạng xuýt xoa "đẹp hơn cả một bức tượng điêu khắc"

“Người yêu của nàng hồ ly Shin Min Ah” Kim Woo Bin đăng tải hình ảnh khuôn mặt đẹp trai không tì vết, dân mạng xuýt xoa "đẹp hơn cả một bức tượng điêu khắc"

Cầu thủ Hwang Jae Kyung bùng nổ tình cảm thông qua SNS- Tình cảm trước khi kết hôn với Jiyeon (T-ARA) thật tuyệt vời.

Cầu thủ Hwang Jae Kyung bùng nổ tình cảm thông qua SNS- Tình cảm trước khi kết hôn với Jiyeon (T-ARA) thật tuyệt vời.

Taeyeon (SNSD) đăng tải hình ảnh khoe thân hình CỰC CHUẨN như búp bê barbie dù đã ngoài 30

Taeyeon (SNSD) đăng tải hình ảnh khoe thân hình CỰC CHUẨN như búp bê barbie dù đã ngoài 30

Nữ diễn viên “Hẹn hò chốn công sở” Kim Se Jeong khoe trạng thái cuối tuần với loạt ảnh cực “CUTE”

Nữ diễn viên “Hẹn hò chốn công sở” Kim Se Jeong khoe trạng thái cuối tuần với loạt ảnh cực “CUTE”

“Nàng cỏ” Goo Hye Sun xuất hiện với dáng vẻ gầy guộc, sẵn sàng với VAI TRÒ mới

“Nàng cỏ” Goo Hye Sun xuất hiện với dáng vẻ gầy guộc, sẵn sàng với VAI TRÒ mới

BIGHIT ra thông báo: Anh cả của nhóm nhạc toàn cầu BTS- Jin phải phẫu thuật ngón tay

BIGHIT ra thông báo: Anh cả của nhóm nhạc toàn cầu BTS- Jin phải phẫu thuật ngón tay

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 13 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào