V (BTS) vượt 6,5 triệu người theo dõi trên Spotify - Mức tăng solo cao nhất Hàn Quốc trong năm 2022

Vào 1/2022, mức tăng số người theo dõi Spotify của nam thần tượng đứng thứ 3 về tốc độ tăng trưởng trong số tất cả các nghệ sĩ K-pop bao gồm cả nhóm nhạc và đứng thứ 2 trong tháng 2. Thành tích cho thấy sức ảnh hưởng với tư cách là nghệ sĩ solo của V và nam thần tượng đang thể hiện sự tồn tại tỏa sáng của mình với tư cách là một nghệ sĩ solo.

Trên trang Spotify của V, ba bản OST và bao gồm cả bài hát của chính V đã được đăng tải. Bài hát OST 'It’s you even if you die' do nam thần tượng sáng tác, viết lời và sản xuất cho bộ phim truyền hình Hwarang, bộ phim là nơi nam thần tượng bước những bước đầu tiên với tư cách là một diễn viên, OST 'Sweet Night' và 'That Year We' của Itaewon class, OST ‘Christmas Tree'.

V đang phá kỷ lục K-pop với tư cách là nghệ sĩ solo chứ không phải là với tư cách một thành viên của BTS. Với 'Sweet Night', nam thần tượng đứng đầu bảng xếp hạng iTunes ở 118 quốc gia lớn trên thế giới và phá kỷ lục với tư cách nghệ sĩ trẻ nhất trên toàn thế giới.

V (BTS)

“Christmas Tree” được phát hành vào đêm Giáng sinh năm ngoái đã trở thành OST Hàn Quốc đầu tiên lọt vào BXH Hot 100 của Mỹ. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên trong lịch sử K-pop bài hát đứng hai tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Billboard 'Holiday 100' với đối tượng là các ca khúc mùa đông hàng tuần tại Mỹ.

'Sweet Night' hiện đã phá vỡ 210 triệu lượt stream trên Spotify được ghi nhận là bài OST có lượt stream nhiều nhất trong lịch sử OST của Hàn Quốc và 'Christmas Tree' đã phá kỉ lục 75 triệu lượt stream trong thời gian ngắn nhất của các nam ca sĩ solo K-pop. Hiện tại, ba bài hát OST đã có tổng cộng 396 triệu lượt stream.

Ngày 20/3, trong chương trình V Live cùng các thành viên trong nhóm, V cho biết: "Tôi rất hài lòng với những bài hát gần đây và bây giờ chúng dường như đang ở đỉnh cao về mặt âm nhạc". Dự kiến, nam thần tượng sẽ nhanh chóng phát hành mixtape, càng làm tăng sự kỳ vọng của người hâm mộ về việc phát hành mixtape của nam thần tượng.