“Nàng cỏ” Goo Hye Sun xuất hiện với dáng vẻ gầy guộc, sẵn sàng với VAI TRÒ mới

Nữ diễn viên Goo Hye Sun xuất hiện với vai trò là đạo diễn quảng cáo.

Ảnh: Instagram của Goo Hye Sun

Ngày 18/3, “nàng cỏ” Goo Hye Sun đã đăng tải lên Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái: “Hiện trường quay quảng cáo cho TOO. Đạo diễn Goo”

Ảnh: Instagram của Goo Hye Sun

Trong ảnh, Goo Hye Sun đã xuất hiện với vai trò đạo diễn tại phim trường của một quảng cáo đồ lót. Đặc biệt, nữ diễn viên đã thu hút sự chú ý với hình ảnh thoải mái với mái tóc rối và lớp trang điểm nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với khi còn là diễn viên.

Sau khi ly hôn với nam diễn viên Ahn Jae Hyun, “nàng cỏ” Goo Hye Sun hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đạo diễn phim và biên kịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nang-co-goo-hye-sun-xuat-hien-voi-dang-ve-gay-guoc-san-sang-voi-vai-tro-moi-456795.html