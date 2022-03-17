Han Ga In và nỗi đau đớn của người con thứ: Lớn lên cùng với những trận đòn từ chính người chị của mình

Sao quốc tế 17/03/2022 17:27

Nữ diễn viên Han Ga In tiết lộ những giai thoại đau buồn mà cô đã trải qua với chị gái thời thơ ấu.

Han Ga In và nỗi đau đớn của người con thứ: Lớn lên cùng với những trận đòn từ chính người chị của mình - Ảnh 1

'Circle house' Han Ga-in và Lee Seung-gi / Ảnh: SBS

Chương trình ‘Circle House’ của đài SBS phát sóng ngày 17, sẽ chia sẻ câu chuyện về "Tại sao chỉ có mình tôi bị như vậy?" và "Sự hy sinh của đứa con đầu với nỗi đau buồn của người em" cùng với sự góp mặt của các cặp anh chị em.

Han Ga In đã mang đến tiếng cười và sự thoải mái cho khán giả bằng sự nhiệt tình và thành thật. Tại chương trình, nữ diễn viên đẫ chia sẻ nỗi đau buồn của chính mình và tiết lộ giai thoại đau đớn cùng chị gái thời thơ ấu.

Ngay từ khi chủ đề tập này được tiết lộ, nữ diễn viên Han Ga In đã được dự đoán là sẽ tiết lộ rất nhiều chuyện trong tập ngày hôm nay, nữ diễn viên đã giải tỏa hết nỗi buồn trong lòng của mình khi là đứa con thứ hai, cô tâm sự rằng: "Tôi lớn lên bằng rất nhiều trận đòn roi của chị gái tôi và nó kéo dài cho đến tận khi tôi học cấp 3." Người ta nói rằng tất cả những người xung quanh đều rất kinh ngạc trước câu chuyện đánh nhau của hai chị em Han Ga In trong tập ngày hôm nay: "Tôi đã từng bị nắm tóc, ngón chân bị cắn đến chảy máu, răng cũng từng bị lung lay."

Mặt khác, cũng trong chương trình này, Lee Seung Gi, người đang nghe tập trung nghe câu chuyện nỗi đau buồn của đứa con thứ nói đã than thở về tinh thần trách nhiệm quan trọng của đứa con đầu mà đứa con thứ không biết: “Có những nổi ấm ức mà chỉ những đứa con đầu mới có. Tôi cũng không thích khóc, nhưng một khi nó bùng nổ thì tôi sẽ khóc trong 50 phút liền”. Các khán giả cũng rất quan tâm đến diễn biến trong tập hôm nay, xem rằng tiến sĩ Oh Eun Young - người được mệnh danh là "bà mẹ quốc dân" sẽ đưa ra giải pháp như thế nào trong cuộc xung đột không thể tránh khỏi giữa anh chị em Lee Seung Gi và Han Ga In.

Chương trình Circle House của đài SBS phát sóng lúc 21h (giờ Hàn Quốc)

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Từ khóa:   Kpop Han Ga In Lee Seung Gi

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