Công ty 'Bảo vệ bản quyền' Walt Disney: "BTS có thể sử dụng bất cứ thứ gì họ muốn"

Trong chương trình giải trí "Radio Star" của đài MBC, được phát sóng vào ngày 16/3 hôm qua, diễn viên lồng tiếng Ahn Ji-hwan đã xuất hiện với tư cách khách mời. Hiện tại, chỉ có 10 chương trình cố định, anh ấy đã chia sẻ trong buổi phát sóng ngày hôm đó: "Thỉnh thoảng tôi cũng có tiết học", và gần đây anh đã trở thành giáo viên lồng tiếng hàng ngày cho BTS.

Phía Công ty Walt Disney, được biết đến là công ty rất nhạy cảm với việc bảo vệ bản quyền và nhãn hiệu, đã có sự ngoại lệ đối với nhóm BTS . Khi BTS nói rằng họ sẽ sử dụng các bộ phim của Disney để được đào tạo lồng tiếng, Phía Disney đã lên tiếng gỡ bỏ tất cả các bản quyền: "Nếu đó là BTS, họ có thể sử dụng nó."

Ahn Ji-hwan chia sẻ vào thời điểm đó rằng: "Có một điều khiến tôi tự hào vào lúc đó", và, Bên phía bảo vệ bản quyền Walt Disney chỉ cho phép BTS sử dụng mọi bản quyền đến mức có câu chuyện cười: "Khi muốn trốn thoát khỏi đảo hoang, nếu bạn vẽ chuột Mickey trên bãi cát thì Disney sẽ tìm đến và kéo bạn đi".

Trên thực tế, khi tôi kiểm tra nội dung đào tạo lồng tiếng của Ahn Ji-hwan và BTS được phát sóng vào năm ngoái, các thành viên đã thực hành lồng tiếng cho một bộ phim của Disney là 'Zootopia', và trong cảnh đó, có thể thấy phụ đề được ghi rằng: ‘Đoạn phim hoạt hình này được sử dụng sau khi được cấp phép bản quyền’.

(Ảnh: Chụp màn hình chương trình phát sóng MBC 'Radio Star', chụp màn hình chương trình phát sóng Naver V LIVE)

Vào thời điểm đó, các thành viên BTS đã nhận được sự hướng dẫn của Ahn Ji Hwan và tiến hành lồng tiếng cho "Zootopia". Sau đó, Ahn Ji-hwan đã xem đoạn video lồng tiếng hoàn chỉnh và khen ngợi câu thoại cuối cùng của Jin rằng: "Cái này thực sự hoàn hảo."

Trong chương trình phát sóng ngày hôm đó, Ahn Ji-hwan cũng công nhận kỹ năng lồng tiếng của Jin rằng: "Mọi người đều làm tốt, nhưng nếu chọn một người để làm diễn viên lồng tiếng thì Jin là người tốt nhất. Ngoài ra, Ahn Ji-hwan chưa từng có một bức ảnh kỷ niệm chụp chung với BTS nào, ngay lúc đó đã nhìn vào máy ảnh và làm tăng thêm tiếng cười khi nói: "Mong các bạn gửi cho tôi sớm".

Theo SBS News