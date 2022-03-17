MV 'Solo' của Blackpink Jennie 800 triệu lượt xem, 'xô đổ' mọi kỷ lục trước đó của các 'đàn chị' sừng sỏ làng giải trí Hàn Quốc

Công ty quản lý của nhóm nhạc nữ BLACKPINK - YG Entertainment đã thông báo lượt xem MV 'Solo' của Jennie trên YouTube đã vượt quá 800 triệu.

(Nguồn ảnh: Yonhap News / Courtesy of YG Entertainment)

MV này đã vượt mốc 800 triệu views trên YouTube vào khoảng 3h24 sáng hôm nay (17/3/2022). Đã 3 năm 4 tháng kể từ khi phát hành MV vào tháng 11 năm 2018, đây là kỷ lục cao nhất trong số các nữ ca sĩ solo Hàn Quốc.

'Solo' là một bài hát thể hiện dáng vẻ dứt khoát, không bị ràng buộc bởi nỗi buồn ngay cả sau khi chia tay bằng những ca từ thẳng thắn và bộc trực. Đặc trưng của bài hát là sự kết hợp giữa hoà âm tuyệt vời trong đoạn mở đầu và giai điệu ngắn gọn, ‘Solo’ đã chiếm lĩnh vị trí đầu các bảng xếp hạng lớn sau khi phát hành.

Ngoài ra, tại thời điểm phát hành, Jennie cũng trở thành nữ ca sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu Bảng xếp hạng iTunes World Wide Song và top 10 trên iTunes Hoa Kỳ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mv-solo-cua-blackpink-jennie-800-trieu-luot-xem-xo-do-moi-ky-luc-truoc-do-cua-cac-dan-chi-sung-so-lang-giai-tri-han-quoc-456348.html