Khoảnh khắc 'tình bể bình' của La Tấn khi đích thân đến đón bà xã Đường Yên

Mới đây, Đường Yên bị cách ly đột ngột khi đến trường quay làm việc. Song, cư dân mạng khá bất ngờ khi La Tấn lộ diện, đích thân đến đón bà xã.

Mới đây, một số phương tiện truyền thông xứ Trung tiết lộ rằng Đường Yên đã bị cách ly 48 giờ. Cụ thể, Đường Yên đã tự lái xe đến một trường quay để ghi hình công việc, nhưng sau đó đột ngột mọi người trong trường quay đều bị cách ly, trong đó có cả Đường Yên.

Một nhóm nhân viên mặc quần áo bảo hộ chắn ở bên ngoài trường quay. Đường Yên phải cách ly ở đó trong 2 ngày, không được ra ngoài. Khi thời gian cách ly kết thúc, La Tấn đã đích thân lái xe đến đón bà xã về nhà.

La Tấn đến đón Đường Yên tại phim trường - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, để Đường Yên không bị săm soi quá, nam diễn viên còn lái xe vào tận trường quay để đón vợ. Anh xuống xe, vào bên trong trường quay, và sau đó mới đón Đường Yên ra xe.

Hành động này của La Tấn khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị với nữ diễn viên. Lái xe đi làm bỗng dưng lại gặp sự cố, phải cách ly chắc cũng khiến Đường Yên lo lắng. Sự có mặt của La Tấn hẳn đã giúp nữ diễn viên cảm thấy an tâm hơn.

Sau hơn 3 năm kết hôn, cặp đôi vẫn quá ngọt ngào - Ảnh: Internet

Đường Yên và La Tấn từng được truyền thông khen ngợi là đôi tình nhân ăn ý trên màn bạc. Trong đó có thể kể đến "Loạn thế giai nhân", "Nữ đặc công X", "Người tình kim cương", "Cẩm Tú Vị Ương", "Quá khứ lai". Cặp đôi tổ chức lễ cưới tại Áo vào tháng 10/2018.

Sau khi kết hôn và có con, cặp đôi lại càng ít công khai thể hiện tình cảm hơn. Nhưng điều đó vẫn không giấu được sự quan tâm, săn sóc mà cả hai dành cho nhau, khiến Đường Yên và La Tấn luôn là một trong những cặp đôi đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Hoa ngữ.

La Tấn 'than thở' trên mạng xã hội, dấy lên nghi vấn đã ly hôn với Đường Yên? Chỉ một dòng chia sẻ của La Tấn than thở về cuộc đời trên mạng xã hội, cư dân mạng đã đặt nghi vấn cặp đôi đã "đường ai nấy đi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoanh-khac-tinh-be-binh-cua-la-tan-khi-dich-than-den-don-ba-xa-duong-yen-456277.html