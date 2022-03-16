Đặng Luân sau 3 tiếng công bố trốn thuế, từ lưu lượng hóa thường dân mới thấy sự khắc nghiệt của Cbiz

Danh tiếng gây dựng không hề dễ dàng gì của Đặng Luân đã tiêu tan chỉ trong phúc chốc sau khi tin trốn thuế được công bố.

Mới đây, tin tức Đặng Luân trốn thuế được công bố đã gây nên một cơn địa chấn cho những ai yêu mến phim Hoa Ngữ. Ngay sau đó, anh chàng cũng đã đưa ra thông cáo chính thức xác nhận vụ việc cũng như đăng tải một dòng trạng thái trên trang cá nhân bày tỏ rằng sau này sẽ làm người thật tốt, chuyên tâm đóng phim. Sau đó cũng có nhiều tin tức cho rằng Đặng Luân đã rất hợp tác trong quá trình điều tra, cho thấy sự hối lỗi của mình khiến khán giả mong rằng anh sẽ được giảm nhẹ. Tuy nhiên, hành vi trốn thuế tại xứ Trung không phải một tội nhẹ, hơn nữa trước đó cũng đã có nhiều tên tuổi lớn tiêu tan sự nghiệp vì trốn thuế, đơn cử là Phạm Băng Băng. Vì vậy, là một người của công chúng, Đặng Luân càng phải có ý thức nhiều hơn trong việc thực hiện đúng pháp luật. Hành vi trốn thuế này của Đặng Luân đã nằm trong lỗi lớn không nên phạm phải của các sao Hoa Ngữ.

Ngay sau khi công bố tin tức trốn thuế, hàng loạt động thái trừng phạt đã dội xuống sự nghiệp đang lên của Đặng Luân. Chỉ trong 3 tiếng ngắn ngủi, Đặng Luân đã chính thức rớt đài từ một tiểu sinh lưu lượng nổi tiếng được săn đón thành một thường dân không hơn không kém. Cú vấp ngã này của Đặng Luân có thể nói sẽ khiến anh khó mà đứng lên trở lại. Vào 4 giờ chiều hôm qua, khi tin tức Đặng Luân trốn thuế và phải nộp số tiền phạt lên đến 106 triệu NDT được phát tán, chỉ sau đó 45 phút anh đã có động thái xác nhận và xin lỗi. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy nửa tiếng thì tài khoản mạng xã hội douyin của Đặng Luân cũng như phòng làm việc của anh trên weibo bị xóa sổ. Vào 6 giờ tối cùng ngày, tài khoản weibo với hơn 40 triệu người follow của Đặng Luân cũng bốc hơi.

Tiếp tục vào 7 giờ tối cùng ngày, siêu thoại về Đặng Luân cũng chính thức bị xóa sổ theo. Cùng với đó, hàng loạt thương hiệu từng công bố Đặng Luân làm người đại diện cũng nhanh chóng bỏ của chạy lấy người. Có thể nói sự việc của Đặng Luân đã cho khán giả thấy được làm nghệ sĩ cũng chẳng phải công việc dễ dàng gì, làm nghệ sĩ trong giới giải trí Hoa Ngữ lại càng khó khăn hơn, mỗi bước đi đều như đi trên một lớp băng mỏng, một bước sẩy chân liền ngã xuống vực sâu vạn dặm, khó có cơ hội ngóc đầu. Hiện tại, không chỉ mất đi nhiều hợp đồng đại diện, bị các thương hiệu quay lưng, các bộ phim mà Đặng Luân từng tham gia như "Hương Mật Tựa Khói Sương", "Hoan Lạc Tụng", "Bởi Vì Gặp Được Em",... cũng đã xóa tên Đặng Luân ra khỏi dàn diễn viên chính như trước đó từng làm với Triệu Vy hay Phạm Băng Băng. Đồng thời, bộ phim đã quay là "Dạ Lữ Nhân" đóng cùng Nghê Ni cũng sẽ phải đắp chiếu vô thời hạn. Ảnh: Internet

Hậu trốn thuế, Đặng Luân có nguy cơ bị 'xóa sổ' khỏi những bộ phim đã tham gia Sau thông tin trốn thuế của Đặng Luân, cư dân mạng đang ráo riết rà soát lại danh sách các bộ phim mà nam diễn viên tham gia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-luan-sau-3-tieng-cong-bo-tron-thue-tu-luu-luong-hoa-thuong-dan-moi-thay-su-khac-nghiet-cua-cbiz-456134.html