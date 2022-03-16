Nhan sắc loạt mỹ nhân Cbiz qua camera thường, ai giữ được vẻ chim sa cá lặn như hình photoshop?

Nhan sắc như tiên tử trên phim ảnh của những mỹ nhân Hoa Ngữ có lẽ đã là điều không cần phải bàn cãi. Thậm chí, có những nữ diễn viên còn nhờ dung mạo và tạo hình nhân vật quá xuất sắc mà tạo nên tên tuổi của bản thân. Mới đây cộng đồng mạng xứ Trung đã đặt lên bàn cân so sánh nhan sắc qua ống kính của người qua đường chụp lại dàn mỹ nhân này có đẹp và nhan sắc đã qua phần mềm chỉnh sửa ảnh. Liệu có lung linh như mơ?

Chỉ tính riêng năm 2021, Bạch Lộc đã có 3 bộ phim lên sóng, trong đó được chú ý nhất là "Ngọc Lâu Xuân" và "Châu Sinh Như Cố". Đặc biệt, "Châu Sinh Như Cố" quả thực là một "cú hit" lớn với Bạch Lộc giúp sự nghiệp của cô "lên mây" chỉ sau một đêm. Mới đây, bức ảnh chụp vội Bạch Lộc ở hậu trường phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" đã gây sốt trên các trang mạng xã hội Trung Quốc.

Nhan sắc cực phẩm của Bạch Lộc

Trong loạt ảnh đăng tải, Bạch Lộc toát lên vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân như trong tiểu thuyết, mặc dù đã che mặt nhưng cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của nữ diễn viên. Khán giả thường thấy nữ diễn viên với lối trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng sáng, nét nào ra nét đó của cô.

Ngô Cẩn Ngôn

Năm 2022, Ngô Cẩn Ngôn được kỳ vọng với sự tái hợp Hứa Khải ở "Thượng Thực". Tuy nhiên, người xem vẫn không thể hài lòng với lối diễn xuất và tạo hình trong phim của nữ diễn viên. Nếu như nhan sắc trong "Thượng Thực" của Ngô Cẩn Ngôn gây thất vọng thì hình ảnh hậu trường lại làm ai nấy tuyệt vọng luôn.

Nhan sắc gây thất vọng trầm trọng của Ngô Cẩn Ngôn từ phim đến đời thực

Gương mặt của Ngô Cẩn Ngôn trên phim nhợt nhạt, kém sắc bao nhiêu thì hình ảnh hậu trường của nữ diễn viên cũng nhạt nhòa bấy nhiêu. Nữ diễn viên này từng nhiều lần khiến người hâm mộ hoang mang không lối thoát vì những lần chụp lén.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi nổi danh là "thần tiên tỷ tỷ", là tượng đài nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Nhan sắc của mỹ nhân này không chỉ lung linh trên phim mà còn đẹp bội phần với khí chất ngời ngời dù bị chụp vội bởi người qua đường. Dù là trên màn ảnh hay ở ngoài đời, nhan sắc của “thần tiên tỷ tỷ” vẫn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ.

Lưu Diệc Phi không hổ danh là thần tiên tỉ tỉ

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh sở hữu vẻ đẹp "hack" tuổi đến khó tin. Vợ cũ Phùng Thiệu Phong khiến người xem phải trầm trồ vì vẻ ngoài trẻ trung, không kém gì những thiếu nữ đôi mươi.

Triệu Lệ Dĩnh hack tuổi đỉnh cao

Vào năm 2020, những hình ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường "Hữu Phỉ" đã trở thành đề tài nóng khiến netizen Trung Quốc được phen bàn tán rôm rả. Với mái tóc đuôi gà cột cao, gương mặt trầm tĩnh, sắc lạnh, vóc người nhỏ bé nhưng lại toát lên thần thái mạnh mẽ Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được nhiều lời khen từ phía công chúng.

Angela Baby

Angela Baby là một trong những diễn viên đang miệt mài với những dự án mới trong năm 2022. Vào ngày 11/2, những hình ảnh hậu trường phim "Hồi Ức Chạng Vạng" đóng cặp với Nhậm Gia Luân được tiết lộ, Angela Baby diện trang phục học sinh cấp ba thực sự trẻ đẹp và không hề chênh tuổi với nhân vật.