Viên Băng Nghiên tranh suất yêu đương với Vương Nhất Bác

Sao quốc tế 11/03/2022 21:00

Viên Băng Nghiên và Vương Nhất Bác sẽ hợp tác trong một dự án cổ trang "ngược tâm".

Mới đây, thông tin về dự án cổ trang Bảy Đêm Tuyết đã thu hút được một lượng lớn sự chú ý của cộng đồng mạng. Cặp đôi diễn viên chính của phim này được cho là Viên Băng Nghiên và Vương Nhất bác.

Viên Băng Nghiên đang bị cho là học theo Triệu Lệ Dĩnh. Từ thay đổi ngoại hình cho tới con đường sự nghiệp của cô đều tương đồng với đàn chị. Vương Nhất Bác đã từng đóng cặp với Triệu Lệ Dĩnh ở Hữu Phỉ nên sự kết hợp lần này với Viên Băng Nghiên được cho là cách chơi chiêu riêng của nữ diễn viên xinh đẹp này. Còn Vương Nhất Bác hiện đang cố gắng đa dạng hóa những vai diễn trên màn ảnh của mình, trong khi các bộ phim cổ trang vốn đã rất quen thuộc với nam diễn viên rồi vậy nên khả năng anh chàng nhận dự án này sẽ không quá cao.

Viên Băng Nghiên tranh suất yêu đương với Vương Nhất Bác - Ảnh 1

Viên Băng Nghiên tranh suất yêu đương với Vương Nhất Bác - Ảnh 2

Viên Băng Nghiên và Vương Nhất Bác được cho là hợp tác trong phim mới

Viên Băng Nghiên tranh suất yêu đương với Vương Nhất Bác - Ảnh 3 
Viên Băng Nghiên tranh suất yêu đương với Vương Nhất Bác - Ảnh 4

Viên Băng Nghiên tranh suất yêu đương với Vương Nhất Bác - Ảnh 5

Viên Băng Nghiên đang bị nghi học theo Triệu Lệ Dĩnh

Viên Băng Nghiên tranh suất yêu đương với Vương Nhất Bác - Ảnh 6
Viên Băng Nghiên tranh suất yêu đương với Vương Nhất Bác - Ảnh 7

Viên Băng Nghiên tranh suất yêu đương với Vương Nhất Bác - Ảnh 8

Vương Nhất Bác hiện đang là nam thần khá nổi tiếng và tạo được sức hút với giới trẻ

Bảy Đêm Tuyết kể về  mối tình đầy bi thương của Hoắc Triển Bạch và Tiết Tử Dạ. Hoắc Triển Bạch vì muốn chữa bệnh cho người yêu là Mạt Nhi, dùng thời gian tám năm đi theo Dược Vương Cốc cốc chủ Tiết Tử Dạ xin phương thuốc chữa bệnh, nhưng Mạt nhi bệnh nặng trên thực tế vô pháp cứu trị, phương thuốc chẳng qua là cho bọn họ một tia hi vọng mà thôi.

Vương Nhất Bác bất ngờ bị tờ Nhật báo hàng đầu Trung Quốc 'gọi mặt điểm tên'

Vương Nhất Bác bất ngờ bị tờ Nhật báo hàng đầu Trung Quốc 'gọi mặt điểm tên'

Mặc dù đang rất bận rộn với việc đóng phim, nhưng những thông tin về Vương Nhất Bác vẫn luôn xuất hiện ở trên các trang phương tiện truyền thông.

Xem thêm
Từ khóa:   Viên Băng Nghiên diễn viên Viên Băng Nghiên Vương Nhất Bác diễn viên Vương Nhất Bác Viên Băng Nghiên - Vương Nhất Bác sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Vương Nhất Bác bất ngờ bị tờ Nhật báo hàng đầu Trung Quốc 'gọi mặt điểm tên'

Vương Nhất Bác bất ngờ bị tờ Nhật báo hàng đầu Trung Quốc 'gọi mặt điểm tên'

So kè mặt lạnh của dàn nam thần Cbiz: Vương Nhất Bác điển trai ngời ngời nhưng vẫn chưa khiến khán giả "tức điên" như mỹ nam này

So kè mặt lạnh của dàn nam thần Cbiz: Vương Nhất Bác điển trai ngời ngời nhưng vẫn chưa khiến khán giả "tức điên" như mỹ nam này

'Đệ nhất' Nhạc Hoa không phải Vương Nhất Bác, còn vị trí 'đại công chúa' là ai?

'Đệ nhất' Nhạc Hoa không phải Vương Nhất Bác, còn vị trí 'đại công chúa' là ai?

Vương Nhất Bác nhận nhiều lời khen có cánh trong phim mới: Thế hệ tương lai đáng gờm, diễn cùng Lương Triều Vỹ nhưng không bị lép vế

Vương Nhất Bác nhận nhiều lời khen có cánh trong phim mới: Thế hệ tương lai đáng gờm, diễn cùng Lương Triều Vỹ nhưng không bị lép vế

Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm

Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm

Vương Nhất Bác lột xác ngoạn mục, lần đầu chửi thề trong phim điện ảnh mới khiến dân tình choáng váng

Vương Nhất Bác lột xác ngoạn mục, lần đầu chửi thề trong phim điện ảnh mới khiến dân tình choáng váng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào