Viên Băng Nghiên tranh suất yêu đương với Vương Nhất Bác

Viên Băng Nghiên và Vương Nhất Bác sẽ hợp tác trong một dự án cổ trang "ngược tâm".
- So kè mặt lạnh của dàn nam thần Cbiz: Vương Nhất Bác điển trai ngời ngời nhưng vẫn chưa khiến khán giả "tức điên" như mỹ nam này
- 'Đệ nhất' Nhạc Hoa không phải Vương Nhất Bác, còn vị trí 'đại công chúa' là ai?
Mới đây, thông tin về dự án cổ trang Bảy Đêm Tuyết đã thu hút được một lượng lớn sự chú ý của cộng đồng mạng. Cặp đôi diễn viên chính của phim này được cho là Viên Băng Nghiên và Vương Nhất bác.
Viên Băng Nghiên đang bị cho là học theo Triệu Lệ Dĩnh. Từ thay đổi ngoại hình cho tới con đường sự nghiệp của cô đều tương đồng với đàn chị. Vương Nhất Bác đã từng đóng cặp với Triệu Lệ Dĩnh ở Hữu Phỉ nên sự kết hợp lần này với Viên Băng Nghiên được cho là cách chơi chiêu riêng của nữ diễn viên xinh đẹp này. Còn Vương Nhất Bác hiện đang cố gắng đa dạng hóa những vai diễn trên màn ảnh của mình, trong khi các bộ phim cổ trang vốn đã rất quen thuộc với nam diễn viên rồi vậy nên khả năng anh chàng nhận dự án này sẽ không quá cao.
Bảy Đêm Tuyết kể về mối tình đầy bi thương của Hoắc Triển Bạch và Tiết Tử Dạ. Hoắc Triển Bạch vì muốn chữa bệnh cho người yêu là Mạt Nhi, dùng thời gian tám năm đi theo Dược Vương Cốc cốc chủ Tiết Tử Dạ xin phương thuốc chữa bệnh, nhưng Mạt nhi bệnh nặng trên thực tế vô pháp cứu trị, phương thuốc chẳng qua là cho bọn họ một tia hi vọng mà thôi.