Viên Băng Nghiên tranh suất yêu đương với Vương Nhất Bác

Mới đây, thông tin về dự án cổ trang Bảy Đêm Tuyết đã thu hút được một lượng lớn sự chú ý của cộng đồng mạng. Cặp đôi diễn viên chính của phim này được cho là Viên Băng Nghiên và Vương Nhất bác.

Viên Băng Nghiên đang bị cho là học theo Triệu Lệ Dĩnh. Từ thay đổi ngoại hình cho tới con đường sự nghiệp của cô đều tương đồng với đàn chị. Vương Nhất Bác đã từng đóng cặp với Triệu Lệ Dĩnh ở Hữu Phỉ nên sự kết hợp lần này với Viên Băng Nghiên được cho là cách chơi chiêu riêng của nữ diễn viên xinh đẹp này. Còn Vương Nhất Bác hiện đang cố gắng đa dạng hóa những vai diễn trên màn ảnh của mình, trong khi các bộ phim cổ trang vốn đã rất quen thuộc với nam diễn viên rồi vậy nên khả năng anh chàng nhận dự án này sẽ không quá cao.