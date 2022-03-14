Rộ tin Angelababy được đại gia săn đón, yêu chiều hơn cả Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 14/03/2022 16:49

Angela Baby nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhân vật đình đám.

Angela BabyHuỳnh Hiểu Minh chính thức xác nhận cặp đôi ly hôn vào ngày 28/1/2022. Tình cảm 7 năm của cả hai đã nhạt nhòa và dần xa cách cộng với áp lực công việc và thường xuyên không gặp gỡ nhau càng khiến hôn nhân khó cứu vãn. Sau khi ly hôn, Angela Baby trở thành quý cô độc thân hot nhất nhì làng giải trí xứ Trung. Còn Huỳnh Hiểu Minh cũng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều mĩ nhân khác. 

Mới đây, trên Sohu đã có bài viết về việc Angela Baby được rất nhiều người theo đuổi. Trong số đó có cả một đại gia cực giàu có. Người này thậm chí còn tặng cho vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh 1 chiếc nhẫn kim cương to hơn hẳn nhẫn cưới mà Baby từng nhận.

Rộ tin Angelababy được đại gia săn đón, yêu chiều hơn cả Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 1

Rộ tin vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh được đại gia tặng nhẫn đắt giá

Rộ tin Angelababy được đại gia săn đón, yêu chiều hơn cả Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 2

Rộ tin Angelababy được đại gia săn đón, yêu chiều hơn cả Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 3

Chiếc nhẫn này có hẳn 73 viên kim cương trị giá 10 triệu tệ

Lập tức, cư dân mạng  nhanh chóng tìm lại chiếc nhẫn cưới tài tử họ Huỳnh dành tặng bà xã trước ngày cưới. Theo tìm hiểu, chiếc nhẫn kim cương đang khiến dân tình xôn xao được thiết kế tinh xảo, trọng lượng của viên kim cương hạt lệ 5,53 carat, thêm vào đó là 73 viên kim cương nhỏ được cắt hoàn hảo có giá lên tới 10 triệu tệ (35 tỷ đồng). Nếu tin đồn Angela Baby đang được vị đại gia này theo đuổi thì đối phương đã phải chi số tiền hơn 35 tỷ để tặng 1 chiếc nhẫn kim cương khủng, áp đảo Huỳnh Hiểu Minh toàn tập. Hiện danh tính về vị đại gia theo đuổi nữ diễn viên vẫn là 1 dấu hỏi.

Trước đó, Angela Baby vướng tin đồn hẹn hò với 1 doanh nhân giàu có ở Thượng Hải, sau đó phải cách ly. Không lâu sau, chính Baby đã lên tiếng phủ nhận lời đồn này.

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