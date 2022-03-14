Lee Sun Bin ngại ngùng khi nghe nhắc về chuyện kết hôn với bạn trai 'Hoàng tử châu Á' Lee Kwang Soo

Câu nói đầy ẩn ý của Yoo Jae Suk khi gặp Lee Sun Bin - bạn gái của Lee Kwang Soo khiến dân tình cực thích thú.

Mới đây, Lee Sun Bin - bạn gái Lee Kwang Soo đã xuất hiện với vai trò làm khách mời trong chương trình Hangout With Yoo để quảng bá cho bộ phim mới.

Trong chương trình, Yoo Jae Suk và Haha đã đề cập đến Lee Kwang Soo, bạn trai của Lee Sun Bin và cũng là người em thân thiết của hai nghệ sĩ từ thời tham gia Running Man. "MC quốc dân" bất ngờ "thả" câu nói đầy ẩn ý: "Kwang Soo phải làm tốt hơn nữa thôi", khiến Lee Sun Bin cười đến đỏ mặt. Netizen cho rằng ý của Yoo Jae Suk chính là cặp đôi đã hẹn hò 3 năm, Lee Kwang Soo nên tính đến chuyện xa hơn để đón được bạn gái xinh đẹp về chung một nhà.

Lee Sun Bin có vẻ 'bẽn lẽn' khi nghe nhắc về bạn trai

Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin xác nhận mối quan hệ vào năm 2018 và vẫn kéo dài đến hiện tại. Cả hai hiếm khi chia sẻ về đối phương trước truyền thông báo giới. Vào năm 2019, có tin đồn về việc cặp đôi đã chia tay nhưng câu nói của Yoo Jae Suk, người anh thân thiết với Lee Kwang Soo đã ngầm phủ nhận tin đồn này.

Được biết, Lee Sun Bin gần đây đã nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình Những cô nàng say xỉn (Drunken City Women) của đài tvN.

Theo Etoday

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lee-sun-bin-ngai-ngung-khi-nghe-nhac-ve-chuyen-ket-hon-voi-ban-trai-hoang-tu-chau-a-lee-kwang-soo-455637.html