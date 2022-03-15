Đỉnh cao nhan sắc của mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm, trét bùn làm xấu vẫn xinh ngời ngời

Sao quốc tế 15/03/2022 07:00

Cảnh Điềm không hổ danh là mỹ nữ Bắc Kinh, dù có lấm lem bùn đất thì vẫn xinh đẹp ngất ngây khí chất động lòng người.

Khán giả có thể chê bai diễn xuất của Cảnh Điềm nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận nhan sắc vạn người mê và khí chất quý phái hào môn của cô. Thậm chí, nét đẹp ấy vẫn không thể bị che mờ dù đóng những vai nhơ nhuốc như ăn mày hay lê lết đầu đường xó chợ. 

Mới đây, một số cảnh hậu trong trong phim Lạc Du Nguyên do Cảnh Điềm đóng chính đã khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Mỹ nữ Bắc Kinh để lộ gương mặt buồn bã, lấm lem bùn đất như ăn mày. Dù đầu tóc rũ rượi, dáng vẻ bi thương nhưng nhan sắc quá sức kinh diễm của cô lại nổi bần bật. Thậm chí nhiều khán giả còn so sánh Cảnh Điềm và Cúc Tịnh Y bởi ngay cả son phấn lòe loẹt cũng không giúp "mỹ nhân 4000 năm có một" nổi bật khi so với đàn chị.

Đỉnh cao nhan sắc của mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm, trét bùn làm xấu vẫn xinh ngời ngời - Ảnh 1
Đỉnh cao nhan sắc của mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm, trét bùn làm xấu vẫn xinh ngời ngời - Ảnh 2

Đỉnh cao nhan sắc của mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm, trét bùn làm xấu vẫn xinh ngời ngời - Ảnh 3

Mặt lắm lem, tóc rối bời nhưng Cảnh Điềm vẫn đẹp ngất ngây

Đỉnh cao nhan sắc của mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm, trét bùn làm xấu vẫn xinh ngời ngời - Ảnh 4

Đỉnh cao nhan sắc của mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm, trét bùn làm xấu vẫn xinh ngời ngời - Ảnh 5

Trong Lạc Du Nguyên, Cảnh Điềm sẽ nên đôi cùng Hứa Khải 

Lạc Du Nguyên kể về tình yêu giữa nàng Thôi Lâm (Cảnh Điềm) và chàng Lý Nghi (Hứa Khải). Cô gái mạnh mẽ, kiên cường Thôi Lâm đã thay Liễu Thừa Phong - cậu bạn thanh mai trúc mã thông minh nhưng suy nhược của mình tòng quân. Lúc này đây, Thôi Lâm gặp Lý Nghi - hoàng tử đương triều văn võ song toàn, cũng là người đầu tiên khiến Thôi Lâm không thể phản kháng. Tuy nhiên tình cảm của cặp đôi lại gặp sự ngăn trở của người bạn thanh mai trúc mã kia. 

Đỉnh cao nhan sắc của mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm, trét bùn làm xấu vẫn xinh ngời ngời - Ảnh 6

Cảnh Điềm, sinh năm 1988, được biết đến với danh xưng đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh nhờ vào vẻ đẹp bẩm sinh trời phú. Cô bắt đầu tham gia hoạt động giải trí vào năm 2006 và nhận được nhiều sự ưu ái khi tham gia khá nhiều tác phẩm điện ảnh lớn trên thế giới và trong nước. Tuy nhiên, diễn xuất của Cảnh Điềm lại bị chê non kém nên những bộ phim có sự góp mặt của cô đều thất bại về doanh thu phòng vé. Cô được coi là một bông hoa đẹp nhưng chưa có hương thơm của làng giải trí Hoa ngữ hơn chục năm. Nhiều bộ phim có sự tham gia của cô đều là những dự án hoành tráng của màn ảnh Hoa ngữ như Câu chuyện cảnh sát 2013, Đổ thành phong vân, Pacific Rim: Uprising, Kong: Skull Island, Tử chiến Trường thành... 

Đỉnh cao nhan sắc của mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm, trét bùn làm xấu vẫn xinh ngời ngời - Ảnh 7

Năm 2021, sự nghiệp diễn xuất của Cảnh Điềm sang một trang mới khi cô tham gia bộ phim truyền hình Tư Đằng. Phim thành công về tỉ suất bạn xem đài, được ngợi khen về kịch bản và đặc biệt diễn xuất của Cảnh Điềm được đánh giá tiến bộ đặc biệt. Nhiều khán giả mừng cho Cảnh Điềm bởi "thuốc độc phòng vé" giờ đã thoát khỏi cái danh "bình hoa di động" trên màn ảnh khi biết tận dụng ngoại hình xinh đẹp của mình tạo nên hình ảnh ma mị, quý phái trên màn ảnh. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nhan sắc ngày càng hoàn thiện của mỹ nhân 33 tuổi cũng khiến người đối diện như bị hút hồn. Cảnh Điềm là một trong số những mỹ nhân hiếm hoi của làng giải trí Hoa ngữ thừa nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. 

Đỉnh cao nhan sắc của mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm, trét bùn làm xấu vẫn xinh ngời ngời - Ảnh 8
Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác

Các mĩ nhân này quyết giữ mãi thanh xuân nên đừng có mơ họ nhận vai phụ huynh trên màn ảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Cảnh Điềm diễn viên Cảnh Điềm hứa khải diễn viên hứa khải sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác

Tiêu Chiến bất ngờ cầu hôn Dương Tử mừng phim lên sóng ?

Tiêu Chiến bất ngờ cầu hôn Dương Tử mừng phim lên sóng ?

Rộ tin Angelababy được đại gia săn đón, yêu chiều hơn cả Huỳnh Hiểu Minh

Rộ tin Angelababy được đại gia săn đón, yêu chiều hơn cả Huỳnh Hiểu Minh

'Bà mẹ một con' Triệu Lệ Dĩnh rạng rỡ trong loạt ảnh đóng máy phim 'Dã man sinh trưởng'

'Bà mẹ một con' Triệu Lệ Dĩnh rạng rỡ trong loạt ảnh đóng máy phim 'Dã man sinh trưởng'

Những sao nữ đình đám nhất Hoa ngữ khởi động 'đường đua' phim cổ trang trong năm 2022

Những sao nữ đình đám nhất Hoa ngữ khởi động 'đường đua' phim cổ trang trong năm 2022

Hậu ly hôn Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh bị phát hiện treo ảnh cùng với Lưu Diệc Phi trong nhà

Hậu ly hôn Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh bị phát hiện treo ảnh cùng với Lưu Diệc Phi trong nhà

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào