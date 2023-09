Đỉnh cao nhan sắc của mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm, trét bùn làm xấu vẫn xinh ngời ngời

Khán giả có thể chê bai diễn xuất của Cảnh Điềm nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận nhan sắc vạn người mê và khí chất quý phái hào môn của cô. Thậm chí, nét đẹp ấy vẫn không thể bị che mờ dù đóng những vai nhơ nhuốc như ăn mày hay lê lết đầu đường xó chợ.

Mới đây, một số cảnh hậu trong trong phim Lạc Du Nguyên do Cảnh Điềm đóng chính đã khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Mỹ nữ Bắc Kinh để lộ gương mặt buồn bã, lấm lem bùn đất như ăn mày. Dù đầu tóc rũ rượi, dáng vẻ bi thương nhưng nhan sắc quá sức kinh diễm của cô lại nổi bần bật. Thậm chí nhiều khán giả còn so sánh Cảnh Điềm và Cúc Tịnh Y bởi ngay cả son phấn lòe loẹt cũng không giúp "mỹ nhân 4000 năm có một" nổi bật khi so với đàn chị.