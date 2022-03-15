Đỉnh cao nhan sắc của mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm, trét bùn làm xấu vẫn xinh ngời ngời

Mới đây, một số cảnh hậu trong trong phim Lạc Du Nguyên do Cảnh Điềm đóng chính đã khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Mỹ nữ Bắc Kinh để lộ gương mặt buồn bã, lấm lem bùn đất như ăn mày. Dù đầu tóc rũ rượi, dáng vẻ bi thương nhưng nhan sắc quá sức kinh diễm của cô lại nổi bần bật. Thậm chí nhiều khán giả còn so sánh Cảnh Điềm và Cúc Tịnh Y bởi ngay cả son phấn lòe loẹt cũng không giúp "mỹ nhân 4000 năm có một" nổi bật khi so với đàn chị.

Khán giả có thể chê bai diễn xuất của Cảnh Điềm nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận nhan sắc vạn người mê và khí chất quý phái hào môn của cô. Thậm chí, nét đẹp ấy vẫn không thể bị che mờ dù đóng những vai nhơ nhuốc như ăn mày hay lê lết đầu đường xó chợ.

Trong Lạc Du Nguyên, Cảnh Điềm sẽ nên đôi cùng Hứa Khải

Lạc Du Nguyên kể về tình yêu giữa nàng Thôi Lâm (Cảnh Điềm) và chàng Lý Nghi (Hứa Khải). Cô gái mạnh mẽ, kiên cường Thôi Lâm đã thay Liễu Thừa Phong - cậu bạn thanh mai trúc mã thông minh nhưng suy nhược của mình tòng quân. Lúc này đây, Thôi Lâm gặp Lý Nghi - hoàng tử đương triều văn võ song toàn, cũng là người đầu tiên khiến Thôi Lâm không thể phản kháng. Tuy nhiên tình cảm của cặp đôi lại gặp sự ngăn trở của người bạn thanh mai trúc mã kia.

Cảnh Điềm, sinh năm 1988, được biết đến với danh xưng đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh nhờ vào vẻ đẹp bẩm sinh trời phú. Cô bắt đầu tham gia hoạt động giải trí vào năm 2006 và nhận được nhiều sự ưu ái khi tham gia khá nhiều tác phẩm điện ảnh lớn trên thế giới và trong nước. Tuy nhiên, diễn xuất của Cảnh Điềm lại bị chê non kém nên những bộ phim có sự góp mặt của cô đều thất bại về doanh thu phòng vé. Cô được coi là một bông hoa đẹp nhưng chưa có hương thơm của làng giải trí Hoa ngữ hơn chục năm. Nhiều bộ phim có sự tham gia của cô đều là những dự án hoành tráng của màn ảnh Hoa ngữ như Câu chuyện cảnh sát 2013, Đổ thành phong vân, Pacific Rim: Uprising, Kong: Skull Island, Tử chiến Trường thành...

Năm 2021, sự nghiệp diễn xuất của Cảnh Điềm sang một trang mới khi cô tham gia bộ phim truyền hình Tư Đằng. Phim thành công về tỉ suất bạn xem đài, được ngợi khen về kịch bản và đặc biệt diễn xuất của Cảnh Điềm được đánh giá tiến bộ đặc biệt. Nhiều khán giả mừng cho Cảnh Điềm bởi "thuốc độc phòng vé" giờ đã thoát khỏi cái danh "bình hoa di động" trên màn ảnh khi biết tận dụng ngoại hình xinh đẹp của mình tạo nên hình ảnh ma mị, quý phái trên màn ảnh. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nhan sắc ngày càng hoàn thiện của mỹ nhân 33 tuổi cũng khiến người đối diện như bị hút hồn. Cảnh Điềm là một trong số những mỹ nhân hiếm hoi của làng giải trí Hoa ngữ thừa nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.