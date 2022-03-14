Xuất hiện tại phim trường "Dã Man Sinh Trưởng", Triệu Lệ Dĩnh khiến người hâm mộ "đổ gục" vì vẻ đẹp ngọt ngào, đằm thắm.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đăng tải những bức ảnh vô cùng rạng rỡ trong buổi cuối cùng quay phim "Dã Man Sinh Trưởng". Trong loạt ảnh, nữ diễn viên mặc áo khoác ngoài ấm áp, tô son môi đỏ trông khá xinh đẹp. Ôm bó hoa lớn trong tay, cô nàng nở nụ cười ngọt ngào. Mặc dù tạo hình của bộ phim hướng tới sự trưởng thành, vậy nhưng tình cũ Phùng Thiệu Phong vẫn không đánh mất sự dễ thương và đáng yêu. Cô nàng liên tục tạo dáng nhí nhảnh, ngọt ngào khiến cư dân mạng không khỏi xao xuyến bởi sự trẻ trung của "bà mẹ một con".

Triệu Lệ Dĩnh rạng rỡ trong buổi cuối cùng quay phim Dã Man Sinh Trưởng - Ảnh: Internet Đáng chú ý là thần thái ngôi sao, cách cô nàng thể hiện ra bên ngoài cũng chứng tỏ rằng không còn quá buồn phiền về chuyện ly dị với Phùng Thiệu Phong nữa. Triệu Lệ Dĩnh hiện là hai cái tên nổi đình nổi đám trong giới giải trí Hoa ngữ. Mỹ nhân được biết đến là những diễn viên có tài lẫn sắc và là "tam nương liều mạng" của Cbiz suốt nhiều năm qua.

Poster chính thức hé lộ tạo hình nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh trong phim - Ảnh: Internet "Dã man sinh trưởng" được chuyển thể từ tiểu thuyết Không được vãng sinh, có nội dung xoay quanh chuyện khởi nghiệp của người trẻ. Phim kể về Hứa Ban Hạ, người làm công việc thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, Hứa Ban Hạ đã làm nên những điều không tưởng, đồng thời xây dựng vị trí vững chắc trong giới kinh doanh. Việc Triệu Lệ Dĩnh hợp tác cùng Âu Hào trong Dã man sinh trưởng đón nhận nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, Âu Hào được đánh giá là nam diễn viên thực lực, có diễn xuất khá tốt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-me-mot-con-trieu-le-dinh-rang-ro-trong-loat-anh-dong-may-phim-da-man-sinh-truong-455475.html