Liên tục giống 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, Viên Băng Nghiên bị 'ném đá' không thương tiếc

Sao quốc tế 11/03/2022 17:02

Cư dân mạng nhiều lần bị nhầm lẫn giữa Triệu Lệ Dĩnh và Viên Băng Nghiên vì vẻ ngoài 'y như đúc'.

Triệu Lệ Dĩnh luôn được biết đến là hình tượng nữ thần ngọt ngào của làng giải trí Hoa ngữ. Ngay từ khi mới bước chân vào nghề, nữ diễn viên đã tự tạo "thương hiệu" cho mình bằng nhan sắc trong trẻo cùng thần thái vừa dịu dàng nhưng không kém phần quyền lực. Do đó, nhiều sao nữ Hoa ngữ cũng muốn học hỏi theo đàn chị để hi vọng gia tăng sự nổi tiếng. 

Một trong số đó phải kể đến Viên Băng Nghiên. Dạo gần đây, cư dân mạng xứ Trung thường đưa ra những bài so sánh về người đẹp họ Viên và đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Dân tình ngỡ ngàng khi đặt những bức hình của cả hai cùng nhau thì khó mà phân biệt được. Từ đôi mắt, lông mày, môi và sống mũi của hai mỹ nhân đều như "đúc chung một khuôn". Chính vì điều đó mà người hâm mộ đã đặt cho Viên Băng Nghiên biệt danh "bản sao Triệu Lệ Dĩnh".

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Nhiều người cho rằng Viên Băng Nghiên đang dần đi theo lối đi của Triệu Lệ Dĩnh, từ thay đổi ngoại hình cho tới cả con đường sự nghiệp cũng trở nên tương đồng với đàn chị, vậy nên nhiều người đặt ra giả thuyết tin đồn này chỉ là một trong những chiêu thức riêng của Viên Băng Nghiên mà thôi.

Trong giới giải trí, Triệu Lộ Tư cũng đã từng được gọi là "Tiểu Triệu Lệ Dĩnh". Tuy vậy, người bị cư dân mạng chỉ trích lại chỉ có người đẹp họ Viên, bởi lẽ những lần bắt chước của cô đều vô cùng "lố" từ cách trang điểm đến trang phục.

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Viên Băng Nghiên và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Hiện tại, Viên Băng Nghiên đang thu hút sự chú ý khi "sánh đôi" cùng với nam thần Vương Nhất Bắc trong bộ phim "Bảy Đêm Tuyết" đang thu hút được một lượng lớn sự chú ý của cộng đồng mạng. 

"Bảy Đêm Tuyết" xoay quanh mối tình đầy bi thương của Hoắc Triển Bạch và Tiết Tử Dạ. Hoắc Triển Bạch vì muốn chữa bệnh cho người yêu là Mạt Nhi, dùng thời gian tám năm đi theo Dược Vương Cốc cốc chủ Tiết Tử Dạ xin phương thuốc chữa bệnh, nhưng Mạt nhi bệnh nặng trên thực tế vô pháp cứu trị, phương thuốc chẳng qua là cho bọn họ một tia hy vọng mà thôi. Trong tám năm đó, Hoắc Triển Bạch & Tiết Tử Dạ cũng dần dần sinh ra cảm tình, chậm chạp mãi không chịu mở lòng với đối phương, lại cứ như vậy gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, cuối cùng rời xa khó lòng tương phùng.

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Tạo hình của "ông chú" Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên được nhận xét đẹp mắt, chỉn chu. Ngoài ra, dàn diễn viên phụ của phim gây chú ý không kém với hai cái tên Vương Diễm - Trần Tử Hàm.

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