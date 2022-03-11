'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' sắp lên sóng, Triệu lệ Dĩnh nói gì về hình tượng 'gái quê'?

Triệu Lệ Dĩnh sẽ lần nữa thay đổi hình tượng của mình trên màn ảnh nhỏ với vai Hà Hạnh Phúc trong bộ phim "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia". Bộ phim này cũng được xem là bước chuyển mình sang dòng phim chính kịch của cô nàng. Do đó, người hâm mộ không khỏi ngóng đợi từng ngày bộ phim được lên sóng.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh đã có những chia sẻ về nhân vật Hà Hạnh Phúc trong phim. Nàng tiểu hoa đán 8x chia sẻ: "Hạnh Phúc là vai diễn đã đưa tôi trở về trạng thái diễn xuất ban đầu, để những thứ mà tôi giữ gìn và bảo vệ trong lòng. Đồng thời vai diễn này cũng giúp tôi khám phá ra những tình cảm và tâm lý bình dị nhất. Cũng chính là tìm ra bản thân lúc ban đầu".