'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' sắp lên sóng, Triệu lệ Dĩnh nói gì về hình tượng 'gái quê'?

Sao quốc tế 11/03/2022 11:54

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ cảm nhận của mình khi đảm nhận vai nữ chính trong phim "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia".

Triệu Lệ Dĩnh sẽ lần nữa thay đổi hình tượng của mình trên màn ảnh nhỏ với vai Hà Hạnh Phúc trong bộ phim "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia". Bộ phim này cũng được xem là bước chuyển mình sang dòng phim chính kịch của cô nàng. Do đó, người hâm mộ không khỏi ngóng đợi từng ngày bộ phim được lên sóng.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh đã có những chia sẻ về nhân vật Hà Hạnh Phúc trong phim. Nàng tiểu hoa đán 8x chia sẻ: "Hạnh Phúc là vai diễn đã đưa tôi trở về trạng thái diễn xuất ban đầu, để những thứ mà tôi giữ gìn và bảo vệ trong lòng. Đồng thời vai diễn này cũng giúp tôi khám phá ra những tình cảm và tâm lý bình dị nhất. Cũng chính là tìm ra bản thân lúc ban đầu".

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Triệu Lệ Dĩnh lần đầu chia sẻ cảm nhận về vai Hà Hạnh Phúc trong phim - Ảnh: Internet

Sở hữu gương mặt hiền lành, chân chất nên những tạo hình đậm "chất quê" của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim này đã nhận được lời khen ngợi và sự kỳ vọng của rất nhiều khán giả. Thêm vào đó, với diễn xuất tốt của mình khán giả kỳ vọng rất lớn vào vai diễn Hà Hạnh Phúc của cô.

Trên thực tế, nhân vật Hà Hạnh Phúc có rất nhiều điểm tương đồng với Triệu Lệ Dĩnh. Cả 2 đều là “gái quê” lên thành phố lập nghiệp và gặt hái thành công, trong quá trình này, suy nghĩ nhận thức cũng đã thay đổi rất nhiều. Do vậy, có thể nói Hà Hạnh Phúc giống như là bức tranh tái hiện lại một phần cuộc sống của nàng tiểu Hoa vậy.

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Hình tượng chân quê và mộc mạc của Triệu Lệ Dĩnh trong phim - Ảnh: Internet

"Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" là bộ phim dự kiến có 45 tập. Nội dung phim là hành trình trưởng thành của Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) từ khi được gả đến Vạn Gia Trang cho đến lúc lên thành thị khởi nghiệp. Từ cô gái nhà quê luôn bị ức hiếp, hành hạ, Hạnh Phúc quyết định ly hôn làm lại cuộc đời. Đây cũng là dự án phim truyền hình được chuyển thể từ bộ phim Thu Cúc Đi Kiện của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

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Kể từ khi khai máy, bộ phim "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" với sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

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