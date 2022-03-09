Chưa phát sóng, 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gặp BIẾN?

Kể từ khi khai máy, bộ phim "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" với sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Bộ phim "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" được xem là bước chuyển mình sang dòng phim chính kịch của Triệu Lệ Dĩnh. Do đó, người hâm mộ không khỏi ngóng đợi từng ngày để được xem phim. Bên cạnh đó, bộ phim "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" được nhiều khán giả cho là sẽ lên sóng trên đài truyền hình quốc gia CCTV. Các tài khoản của CCTV cũng rất nhiệt tình tuyên truyền cho bộ phim này của Triệu Lệ Dĩnh.

Tuy nhiên, mới đây trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã tiết lộ việc bộ phim này không thể lên sóng CCTV được. Thông tin này được đưa ra đã khiến không ít khán giả thất vọng. Bởi lẽ những bộ phim được lên sóng đài CCTV luôn được đánh giá rất cao về chất lượng và cũng có tầm ảnh hưởng lớn hơn.

Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Trịnh Hiểu Long - Ảnh: Internet

Đạo diễn Trịnh Hiểu Long cho biết "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" đã ký từ sớm với 2 đài là Đông Phương và Bắc Kinh, cũng đã xếp lịch lên sóng cụ thể. Sau này CCTV muốn chiếu thương phim, hai bên đã tiến hành bàn bạc nhưng không chọn ra được giờ chiếu phù hợp. Do vậy, dù đã nhiệt tình tuyên truyền cho phim các kiểu nhưng bộ phim vẫn "không có duyên" với đài quốc gia.

"Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" là bộ phim dự kiến có 45 tập. Nội dung phim là hành trình trưởng thành của Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) từ khi được gả đến Vạn Gia Trang cho đến lúc lên thành thị khởi nghiệp. Từ cô gái nhà quê luôn bị ức hiếp, hành hạ, Hạnh Phúc quyết định ly hôn làm lại cuộc đời. Đây cũng là dự án phim truyền hình được chuyển thể từ bộ phim Thu Cúc Đi Kiện của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

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