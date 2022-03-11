Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/3/2022: Trịnh Sảng 'nối gót' Phạm Băng Băng đóng phim nước ngoài, Triệu Lệ Dĩnh tái xuất phim mới?

1. Chúc Khanh Hảo của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành quý 2 lên sóng.

3. Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính sẽ lên sóng trong tháng 3, Mộng Hoa Lục sẽ lên sau.

4. Huyền nghi web drama Tàng Phong: Lộc Hàm.

5. Nam tinh ngón tay ngắn và nữ tinh hí khúc đã bị người khác chụp được ảnh, đoàn đội hai bên đã phải cùng truyền thông xã giao để xoá ảnh.

6. Quan Hiểu Đồng gần đây qua lại với Tôn Lệ là do Lộc Hàm thông qua Đặng Siêu giới thiệu.

7. Công ty đưa kịch bản Bảy đêm tuyết cho Vương Nhất Bác diễn để đổi lấy tài nguyên.

8. Phim Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba tạm định tháng 10 lên sóng, làm phim dâng lễ.

9. Lưu Thi Thi hiện tại muốn chuyển qua sau màn ảnh làm nhà đầu tư.

10. Khuê mật cũ của Angela Baby rất thích kéo dẫm cô ấy, nói Angela Baby hiện tại nghèo túng.

11. Phim mới của Ngô Lỗi nữ chính là Tưởng Cần Cần.

12. Trịnh Sảng đã quyết định học theo Phạm Băng Băng đi ra nước ngoài đóng phim.

13. Tống Uy Long muốn chuyển mình, tiến vào vòng điện ảnh, hiện tại phim truyền hình thần tượng bình thường sẽ không tiếp.

14. Ngỗng muốn trong vòng nửa đầu năm khai máy dự án S+ Tiên Kiếm 6, nhưng tìm một vòng giới giải trí chưa tìm được tiểu hoa đóng nữ chính.

15. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Trúc Nghiệp Thiên: Lưu Thi Thi, Đàn Kiện Thứ.

16. Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Lưu Vũ Ninh.

17. Phim mới của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề không có vấn đề gì cả, vẫn là nữ phiên 1, nam phiên 2.

18. Hiện tại Viên Băng Nghiên không còn quá quan trọng bạn diễn nam phải có địa vị cao nữa, chỉ cần không xấu là được.

19. Show Ăn Sạch DNA: Dương Tử, Quan Hiểu Đồng, Phạm Thừa Thừa.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz