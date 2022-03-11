Triệu Lệ Dĩnh từ chối 'Sở Kiều Truyện 2', 'tình cũ' của Dương Dương được chọn thay thế

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao về thông tin Triệu Lệ Dĩnh bị một sao nữ vô danh thay thế trong phần 2 của bộ phim "Sở Kiều Truyện".

Sau cái kết còn dang dở ở "Sở Kiều Truyện", khán giả vẫn luôn mong đợi bộ phim này sẽ có phần 2. Cụ thể, năm 2017, Sở Kiều Truyện khép lại với cảnh Vũ Văn Nguyệt ngã xuống hồ băng, Sở Kiều lao xuống cứu. Cái kết lưng chừng làm không ít người hụt hẫng. Mới đây, trang QQ đã đăng tải thông tin cho biết cả Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đều sẽ không tham gia vào phần 2, dàn diễn viên sẽ được thay mới hoàn toàn. Hai ngôi sao sẽ thay thế trong phần 2 của bộ phim này là Lê Nhất Huyên và Mã Kính Hàm. Đây là hai cái tên đang còn khá xa lạ với khán giả màn ảnh Hoa ngữ.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Tân Canh trong 'Sở Kiều truyện' phần 1 - Ảnh: Internet Lê Nhất Huyên từng tham gia vào bộ phim "Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ" và đóng cặp cùng mỹ nam Dương Dương. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp hợp tạo hình cổ trang, song suốt 15 năm tham gia diễn xuất người đẹp này vẫn là cái tên vô danh trong giới giải trí. Nếu thực sự tham gia vào dự án "Sở Kiều Truyện 2", chắc chắn cô nàng sẽ trở thành cái tên được khán giả quan tâm khi đem ra so sánh với Triệu Lệ Dĩnh. Trong khi đó, Mã Kính Hàm cũng là một sao nam ít tiếng tăm. Anh chàng từng đóng nam phụ trong các dự án phim như "Cổ Kiếm Kỳ Đàm", "Cung Tỏa Tâm Ngọc"… Nếu đem ra so sánh với Lâm Canh tân, tên tuổi của Mã Kính Hàm rõ ràng không sánh bằng.

Lê Nhất Huyên - Ảnh: Internet Mã Kính Hàm - Ảnh: Internet Sau khi thông tin này được đưa ra, nhiều khán giả đã bày tỏ rằng phần 2 của bộ phim sẽ khó lòng thành công như phần 1 nếu đổi diễn viên. Vì Triệu Lệ Dĩnh đã quá thành công với vai Sở Kiều, Lâm Canh Tân cũng cực hợp vai Vũ Văn Nguyệt nên ai thay thế cũng đều khó được lòng công chúng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đây mới chỉ là những tin chưa chính thức được lan truyền trên mạng. Phía đoàn làm phim "Sở Kiều Truyệ"n cũng chưa lên tiếng xác nhận làm phần 2. Nguyên nhân cũng bởi nguyên tác của dự án phim này vướng vào bê bối đạo văn nên dù có quay cũng sẽ khó mà thông qua kiểm duyệt để lên sóng được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-tu-choi-so-kieu-truyen-2-tinh-cu-cua-duong-duong-duoc-chon-thay-the-455057.html