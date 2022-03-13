Triệu Lệ Dĩnh hé lộ poster trong 'Dã man sinh trưởng': Hình tượng sang chảnh nhưng gương mặt u sầu

Sao quốc tế 13/03/2022 13:17

Mới đây, ảnh poster của Triệu Lệ Dĩnh trong phim "Dã Man Sinh Trưởng” thu hút sự chú ý của cư dân mạng xứ Trung.

Sau hơn 140 ngày vất vả ghi hình cho bộ phim "Dã man sinh trưởng" ở nhiều nơi, Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi. Đây là dự án sở hữu những cái tên được khán giả trông đợi nhất trên màn ảnh là Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào trong đầu năm 2022. 

Bên cạnh đó, tiểu hoa đán 8x cũng chia sẻ hình ảnh chính thức đầu tiên của bộ phim này. Trong ảnh, cô nàng cầm ô đứng giữa khung cảnh u buồn, đối mắt nhìn xa xăm. Trang phục trông khá sang chảnh nhưng lại mang hơi hướng cô độc, lẻ loi. Phong cách trang điểm cũng nhẹ nhàng, đánh thêm son môi đỏ khá nổi bật. 

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Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh hóa thân vào vai một nữ chủ tịch vô cùng quyền lực, nên không có gì lạ khi từng bộ trang phục được Hứa Bác Hạ khoác lên người đều mang vẻ đẹp quý phái, sang trọng.

Nữ diễn viên gần như chìm trong không gian tĩnh lặng của riêng mình. Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh những cô gái trẻ trưởng thành trong sóng gió, đến khi đạt được thành công nhất định thì đã dần mất đi sự ngây thơ, nhí nhảnh thuở ban đầu.

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Thần thái Triệu Lệ Dĩnh thu hút cư dan mạng - Ảnh: Internet

Bộ phim là một trong những dự án phim Hoa ngữ chưa lên sóng được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả A Nại. Bộ phim về chủ đề đấu trí thương nghiệp, lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Bác Hạ, một cô nàng cá tính, dũng cảm và có tầm nhìn độc đáo. Hứa Bác Hạ một mình lăn lộn khởi nghiệp, vượt qua bao gian nan để vươn tới thành công. 

Triệu Lệ Dĩnh từ chối 'Sở Kiều Truyện 2', 'tình cũ' của Dương Dương được chọn thay thế

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Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao về thông tin Triệu Lệ Dĩnh bị một sao nữ vô danh thay thế trong phần 2 của bộ phim "Sở Kiều Truyện".

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