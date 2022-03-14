Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác

Sao quốc tế 14/03/2022 17:21

Các mĩ nhân này quyết giữ mãi thanh xuân nên đừng có mơ họ nhận vai phụ huynh trên màn ảnh.

Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như nổi đình nổi đám với các vai diễn cổ trang như: Hạ Tử Vi (Hoàn Châu Cách Cách), Đậu Y Phòng (Mỹ Nhân Tâm Kế)... Được người người ca tụng là mĩ nhân nên tất nhiên, cô nàng không thể chấp nhận chuyện già đi, xuân sắc đi qua như một giấc mơ. 

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác - Ảnh 1 
Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác - Ảnh 2 
Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác - Ảnh 3
Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác - Ảnh 4

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác - Ảnh 5

Lâm Tâm Như vẫn rất níu kéo thanh xuân

Trong một bài phỏng vấn vào vài năm trước, Lâm Tâm Như từng hé lộ mình chưa thể chấp nhận được việc đóng vai mẹ trên màn ảnh, dù bản thân cô đã có con và bạn bè xung quanh cũng dần phải nhường vị trí nữ chính để xuống làm dàn bao ở vị trí phụ huynh. Chính vì lẽ đó, Lâm Tâm Như cũng đã chịu lột xác với những vai góc cạnh hơn như trong Hoa Đăng Sơ Thượng, nhan sắc cũng được khen ngợi không ngớt.

Từ Hy Viên

Từ Hy Viên cũng từng là một giai nhân khiến bao trái tim nam nhân ngẩn ngơ, Cô từng gây tiếng vang với vai nữ chính của Vườn Sao Băng, Bong Bóng Mùa Hè.... Vì níu kéo thanh xuân, Từ Hy Viên từng từ chối đóng vai mẹ của Vương Đại Lục - người kém cô 15 tuổi. Điều này cũng dễ hiểu, vì khán giả vẫn nhớ đến Từ Hy Viên là cô gái trẻ ngây thơ, thuần khiết. Lên chức phụ huynh xem như mĩ nhân này phải tự nhận mình già, đời nào mà cô chịu.

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác - Ảnh 6
Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác - Ảnh 7

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác - Ảnh 8

Từ Hy Viên vẫn chưa muốn nhận làm mẹ của ai trên màn ảnh

Trần Đức Dung

Trần Đức Dung từng được mệnh danh là một trong những ngọc nữ tài sắc vẹn toàn của Quỳnh Dao. Thế nên cô cũng có quyền hoài tưởng một thanh xuân rực rỡ của mình. Người đẹp này từng gây sốc với phát ngôn: “Việc đóng vai mẹ của diễn viên khác trên màn ảnh sự sỉ nhục và xúc phạm lớn. Tôi vẫn còn đẹp thế này sao có thể đóng dạng vai đó được”.

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác - Ảnh 9
Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác - Ảnh 10
Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác - Ảnh 11 

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác - Ảnh 12

So với thanh xuân rực rỡ, Trần Đức Dung dưỡng nhan rất tốt nên giữ được dung mạo tươi trẻ

Khi bị chỉ trích quá nhiều, Trần Đức Dung đã phải biện minh rằng đây là do truyền thông cắt ghép ác ý. Ở tuổi 47, mĩ nhân này vẫn thanh xuân phơi phới. Dù thế, vì tuổi đã lớn, cô cũng không còn cơ hội đóng nữ chính ngôn tình nữa rồi.

Y Năng Tịnh

Hiện tại, Y Năng Tịnh đã ở tuổi 54. Mặc kệ tuổi tác, cô từng đưa ra yêu sách là "không nhận những vai mẹ" với các đoàn làm phim, khiến đạo diễn nào cũng phải lắc đầu. Cô rất tự tin: "Tôi nên là mẹ của ai khi trông tôi như chị gái của họ?". Cứ nhìn bộ phim Tôi Là Nữ Vương do đích thân cô đạo diễn và tham gia diễn xuất là đủ biết, phụ nữ trong mắt cô luôn luôn phải trẻ trung và xinh đẹp.

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác - Ảnh 13 
Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác - Ảnh 14
Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác - Ảnh 15 

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác - Ảnh 16

Y Năng Tịnh cũng là mĩ nhân không muốn lên chức phụ huynh trên phim dù đã ở hàng U50

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Từ khóa:   Y Năng Tịnh Lâm Tâm Như Trần Đức Dung Từ Hy Viên sao Hoa ngữ

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